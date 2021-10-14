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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754502074.html
Представитель Дутерте объяснил его слова о прививке от COVID-19 во сне
Представитель Дутерте объяснил его слова о прививке от COVID-19 во сне - РИА Новости, 14.10.2021
Представитель Дутерте объяснил его слова о прививке от COVID-19 во сне
Президент Филиппин пошутил, когда призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщил на брифинге в четверг его официальный... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:16
2021-10-14T10:16
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
филиппины
родриго дутерте
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Филиппин пошутил, когда призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщил на брифинге в четверг его официальный представитель Гарри Роук.Как сообщалось ранее, Дутерте на днях заявил, что вакцинировать сомневающихся нужно, пока они спят. Тем, кто уже привит, он рекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять COVID-19.
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в мире, вакцинация, филиппины, родриго дутерте, коронавирус covid-19
10:16 14.10.2021
 
Представитель Дутерте объяснил его слова о прививке от COVID-19 во сне

Представитель президента Филиппин назвал его призыв прививать от COVID-19 во сне шуткой

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Филиппины Родриго Дутерте в России. 3 октября 2019
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте в России. 3 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Филиппин пошутил, когда призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщил на брифинге в четверг его официальный представитель Гарри Роук.
"Да это была шутка", - сказал Роук, отвечая на вопросы журналистов онлайн.
Как сообщалось ранее, Дутерте на днях заявил, что вакцинировать сомневающихся нужно, пока они спят. Тем, кто уже привит, он рекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять COVID-19.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияФилиппиныРодриго ДутертеКоронавирус COVID-19
 
 
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