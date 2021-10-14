https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754502074.html

Представитель Дутерте объяснил его слова о прививке от COVID-19 во сне

Представитель Дутерте объяснил его слова о прививке от COVID-19 во сне - РИА Новости, 14.10.2021

Представитель Дутерте объяснил его слова о прививке от COVID-19 во сне

Президент Филиппин пошутил, когда призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщил на брифинге в четверг его официальный... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:16

2021-10-14T10:16

2021-10-14T10:16

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

филиппины

родриго дутерте

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Филиппин пошутил, когда призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщил на брифинге в четверг его официальный представитель Гарри Роук.Как сообщалось ранее, Дутерте на днях заявил, что вакцинировать сомневающихся нужно, пока они спят. Тем, кто уже привит, он рекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять COVID-19.

филиппины

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, филиппины, родриго дутерте, коронавирус covid-19