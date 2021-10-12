https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754143383.html
Президент Филиппин призвал прививать сомневающихся в вакцинации во сне
Президент Филиппин призвал прививать сомневающихся в вакцинации во сне - РИА Новости, 12.10.2021
Президент Филиппин призвал прививать сомневающихся в вакцинации во сне
Президент Филиппин призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщила газета Inquirer. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:12
2021-10-12T10:12
2021-10-12T10:12
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здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент Филиппин призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщила газета Inquirer."Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются. Это проблема, те люди, которые не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдет их в ваших барангаях (кварталах). Войдем к ним домой и привьем их, пока они спят, и всё", - приводит газета слова Дутерте."Давайте вакцинировать их по ночам", - предложил филиппинский лидер. Тем, кто уже привит, он рекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять COVID-19.По официальным данным на 10 октября, полностью вакцинированы от коронавируса 23,1 миллиона жителей Филиппин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
Президент Филиппин призвал прививать сомневающихся в вакцинации во сне
Президент Филиппин Дутерте призвал прививать сомневающихся в вакцинации от COVID-19 во сне
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Президент Филиппин
призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщила газета Inquirer
.
"Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются. Это проблема, те люди, которые не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдет их в ваших барангаях (кварталах). Войдем к ним домой и привьем их, пока они спят, и всё", - приводит газета слова Дутерте.
"Давайте вакцинировать их по ночам", - предложил филиппинский лидер. Тем, кто уже привит, он рекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять COVID-19.
По официальным данным на 10 октября, полностью вакцинированы от коронавируса 23,1 миллиона жителей Филиппин.