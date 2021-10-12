https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754143383.html

Президент Филиппин призвал прививать сомневающихся в вакцинации во сне

Президент Филиппин призвал прививать сомневающихся в вакцинации во сне - РИА Новости, 12.10.2021

Президент Филиппин призвал прививать сомневающихся в вакцинации во сне

Президент Филиппин призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщила газета Inquirer. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:12

2021-10-12T10:12

2021-10-12T10:12

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент Филиппин призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщила газета Inquirer."Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются. Это проблема, те люди, которые не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдет их в ваших барангаях (кварталах). Войдем к ним домой и привьем их, пока они спят, и всё", - приводит газета слова Дутерте."Давайте вакцинировать их по ночам", - предложил филиппинский лидер. Тем, кто уже привит, он рекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять COVID-19.По официальным данным на 10 октября, полностью вакцинированы от коронавируса 23,1 миллиона жителей Филиппин.

филиппины

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, филиппины, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19