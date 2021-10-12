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Президент Филиппин призвал прививать сомневающихся в вакцинации во сне
Президент Филиппин призвал прививать сомневающихся в вакцинации во сне - РИА Новости, 12.10.2021
Президент Филиппин призвал прививать сомневающихся в вакцинации во сне
Президент Филиппин призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщила газета Inquirer. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:12
2021-10-12T10:12
распространение коронавируса
в мире
филиппины
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент Филиппин призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщила газета Inquirer."Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются. Это проблема, те люди, которые не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдет их в ваших барангаях (кварталах). Войдем к ним домой и привьем их, пока они спят, и всё", - приводит газета слова Дутерте."Давайте вакцинировать их по ночам", - предложил филиппинский лидер. Тем, кто уже привит, он рекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять COVID-19.По официальным данным на 10 октября, полностью вакцинированы от коронавируса 23,1 миллиона жителей Филиппин.
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в мире, филиппины, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
10:12 12.10.2021
 
Президент Филиппин призвал прививать сомневающихся в вакцинации во сне

Президент Филиппин Дутерте призвал прививать сомневающихся в вакцинации от COVID-19 во сне

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент Филиппин призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, сообщила газета Inquirer.
"Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются. Это проблема, те люди, которые не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдет их в ваших барангаях (кварталах). Войдем к ним домой и привьем их, пока они спят, и всё", - приводит газета слова Дутерте.
"Давайте вакцинировать их по ночам", - предложил филиппинский лидер. Тем, кто уже привит, он рекомендовал носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять COVID-19.
По официальным данным на 10 октября, полностью вакцинированы от коронавируса 23,1 миллиона жителей Филиппин.
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