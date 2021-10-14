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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754484666.html
Италия пообещала сделать все возможное для признания "Спутника V" в ЕС
Италия пообещала сделать все возможное для признания "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 14.10.2021
Италия пообещала сделать все возможное для признания "Спутника V" в ЕС
Италия не будет признавать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на национальном уровне без согласия Евросоюза, но сделает все возможное, чтобы... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T05:12
2021-10-14T10:27
распространение коронавируса
в мире
италия
венгрия
евросоюз
брюссель
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Италия не будет признавать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на национальном уровне без согласия Евросоюза, но сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию препарата в европейских институтах, заявил РИА Новости итальянский посол в Москве Джорджо Стараче.Вместе с тем Стараче подчеркнул, что Рим сделает все возможное для решения вопроса о признании "Спутника V" в Евросоюзе."Конечно, Италия сыграет свою роль в технических консультациях. Решение принимают специализированные институты, но мы хотим, чтобы процесс ускорился. Чем быстрее он пойдет, тем лучше", - добавил посол.Минздрав России ранее уже направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Визит представителей европейского регулятора может состояться в декабре.Глава МИД России Сергей Лавров на прошлой неделе выразил надежду, что в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации возобладает здравый смысл. При этом он отметил, что Москва видит со стороны Европы предвзятое отношение к российским вакцинам, вызванное политическими соображениями.Россия неоднократно просила Евросоюз не политизировать ситуацию с вакцинами от коронавируса, однако Москва продолжает с этим сталкиваться при продвижении своих препаратов за рубежом.В Кремле отметили, что использование политизированного подхода в отношении производителей лекарств неприемлемо в демократическом обществе. В Москве убеждены, что российскую вакцину признают в Европе, если этот вопрос будут решать без "предубеждений политического или лоббистского характера".
https://ria.ru/20211008/vaktsiny-1753670743.html
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в мире, италия, венгрия, евросоюз, брюссель, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", новости - туризм
05:12 14.10.2021 (обновлено: 10:27 14.10.2021)
 
Италия пообещала сделать все возможное для признания "Спутника V" в ЕС

Посол Стараче заявил, что Италия поддержит признание "Спутника V" в Евросоюзе

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрепарат Sputnik V
Препарат Sputnik V - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Италия не будет признавать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на национальном уровне без согласия Евросоюза, но сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию препарата в европейских институтах, заявил РИА Новости итальянский посол в Москве Джорджо Стараче.
"В данный момент - нет. Нам было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия. Мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, планируют ли власти Италии признать российскую вакцину "Спутник V" на национальном уровне.
Вместе с тем Стараче подчеркнул, что Рим сделает все возможное для решения вопроса о признании "Спутника V" в Евросоюзе.
"Конечно, Италия сыграет свою роль в технических консультациях. Решение принимают специализированные институты, но мы хотим, чтобы процесс ускорился. Чем быстрее он пойдет, тем лучше", - добавил посол.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 13:27Распространение коронавируса
Косачев оценил ситуацию с признанием российских вакцин в Евросоюзе
Минздрав России ранее уже направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Визит представителей европейского регулятора может состояться в декабре.
Глава МИД России Сергей Лавров на прошлой неделе выразил надежду, что в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации возобладает здравый смысл. При этом он отметил, что Москва видит со стороны Европы предвзятое отношение к российским вакцинам, вызванное политическими соображениями.
Россия неоднократно просила Евросоюз не политизировать ситуацию с вакцинами от коронавируса, однако Москва продолжает с этим сталкиваться при продвижении своих препаратов за рубежом.
В Кремле отметили, что использование политизированного подхода в отношении производителей лекарств неприемлемо в демократическом обществе. В Москве убеждены, что российскую вакцину признают в Европе, если этот вопрос будут решать без "предубеждений политического или лоббистского характера".
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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