Мексика выразила надежду на скорое одобрение "Спутника" в ВОЗ
Глава МИД Мексики Эбрард выразил надежду на скорое одобрение вакцины "Спутник V" в ВОЗ
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что, по его информации, решение ВОЗ сертифицировать российскую вакцину против COVID-19, которая применяется в этой стране, не займет много времени, и назвал неоправданной задержку в процедурах.
"По нашим оценкам, решение по "Спутник V" и CanSino не займет много времени. Мы оказываем давление на Всемирную организацию здравоохранения, потому что, например, "Спутник" применяется в 65 странах, а CanSino - в 20 странах", - заявил чиновник в интервью радиостанции Formula.
По словам Эбрарда, процедуры ВОЗ в отношении российской вакцины неоправданно затянуты, и в Мексике надеются на её скорейшее одобрение.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее сообщил, что направит письмо главе Всемирной Организации Здравоохранения Тедросу Гебрейесусу с просьбой ускорить сертификацию вакцин, которые уже применяются в мире, но не одобрены ВОЗ.
Вопрос одобрения российской вакцины в ВОЗ стал особенно актуальным для Мексики после решения открыть границу с США - условием въезда в США с 1 ноября будет являться наличие прививки от ковида из списка одобренных ВОЗ препаратов. Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан ранее сообщала РИА Новости, что всемирная организация может одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.