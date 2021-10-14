https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754480536.html

Мексика выразила надежду на скорое одобрение "Спутника" в ВОЗ

Мексика выразила надежду на скорое одобрение "Спутника" в ВОЗ - РИА Новости, 14.10.2021

Мексика выразила надежду на скорое одобрение "Спутника" в ВОЗ

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что, по его информации, решение ВОЗ сертифицировать российскую вакцину против COVID-19, которая... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T02:34

2021-10-14T02:34

2021-10-14T02:34

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

андрес мануэль лопес обрадор

тедрос адханом гебрейесус

марсело луис эбрард

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МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что, по его информации, решение ВОЗ сертифицировать российскую вакцину против COVID-19, которая применяется в этой стране, не займет много времени, и назвал неоправданной задержку в процедурах.По словам Эбрарда, процедуры ВОЗ в отношении российской вакцины неоправданно затянуты, и в Мексике надеются на её скорейшее одобрение.Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее сообщил, что направит письмо главе Всемирной Организации Здравоохранения Тедросу Гебрейесусу с просьбой ускорить сертификацию вакцин, которые уже применяются в мире, но не одобрены ВОЗ.Вопрос одобрения российской вакцины в ВОЗ стал особенно актуальным для Мексики после решения открыть границу с США - условием въезда в США с 1 ноября будет являться наличие прививки от ковида из списка одобренных ВОЗ препаратов. Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан ранее сообщала РИА Новости, что всемирная организация может одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20211013/vaktsina-1754365213.html

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в мире, здоровье - общество, андрес мануэль лопес обрадор, тедрос адханом гебрейесус, марсело луис эбрард