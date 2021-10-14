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Эксперт раскрыл заблуждения Greenpeace о проекте России и Франции по урану
Эксперт раскрыл заблуждения Greenpeace о проекте России и Франции по урану - РИА Новости, 14.10.2021
Эксперт раскрыл заблуждения Greenpeace о проекте России и Франции по урану
Активисты Greenpeace во Франции, протестуя против вывоза в Россию так называемого регенерированного урана, используют изначально неверные посылы о якобы его... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:52
2021-10-14T13:52
франция
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
greenpeace
космос - риа наука
александр уваров
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Активисты Greenpeace во Франции, протестуя против вывоза в Россию так называемого регенерированного урана, используют изначально неверные посылы о якобы его ненужности для РФ; на самом же деле это ценный материал, который будет использоваться для производства нового ядерного топлива, что выгодно с точки зрения экономики и экологии, заявил РИА Новости главный редактор российского информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.Представители французского отделения Greenpeace во вторник провели акцию протеста у офиса французской компании Orano, которая собирается вывозить в Россию регенерированный уран, получаемый в результате переработки отработавшего ядерного топлива местных АЭС. Экологи требуют отказаться от планов его отправки в Россию и от правительства Франции."Greenpeace упирает на два фактора: что Россия ввозит регенерат для хранения, а не для использования и что России он не нужен, потому что у России огромные запасы урана. Оба посыла неверны", - сказал Уваров.Во-первых, если посмотреть на структуру источников урана для "Росатома", большую часть закиси-окиси урана U3O8, которая затем идет на изготовление ядерного топлива, производят за рубежом, отметил эксперт."Конечно, есть большое Эльконское месторождение (урана) в Якутии, но его до сих пор не разрабатывают, потому что себестоимость производства очень высока. Поэтому тот факт, что мы ввозим регенерат, а не копаем уран в труднодоступном регионе – это правильно с точки зрения экологии, экономики и сохранения ресурсной базы", - добавил Уваров."Во-вторых, регенерат – это не отходы, это часть отработавшего ядерного топлива. Это обыкновенный уран, который просто не догорел во время работы на АЭС. Его не берут на хранение, его тут же пускают в дело, потому что это делящийся материал", - пояснил собеседник агентства.Поставки регенерированного урана из Франции в Россию направлены на его дальнейшее использование в атомной энергетике РФ, это позволит уменьшить экологический груз атомной промышленности, а также решать задачи устойчивого развития, ранее заявили РИА Новости в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом". Использование регенерированного урана позволит сэкономить столько природного урана, сколько бы пришлось добывать на руднике в течение нескольких лет и обеспечить стратегический запас природного урана для будущих поколений, отметили в госкорпорации.
https://ria.ru/20211012/kobylkin-1754185299.html
https://na.ria.ru/20211012/yuurgu-1754033887.html
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франция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", greenpeace, космос - риа наука, александр уваров, россия
13:52 14.10.2021
 
Эксперт раскрыл заблуждения Greenpeace о проекте России и Франции по урану

Эксперт Уваров раскрыл заблуждения Greenpeace о проекте России и Франции по урану

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкМеждународная общественная природоохранная организация Гринпис
Международная общественная природоохранная организация Гринпис - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Активисты Greenpeace во Франции, протестуя против вывоза в Россию так называемого регенерированного урана, используют изначально неверные посылы о якобы его ненужности для РФ; на самом же деле это ценный материал, который будет использоваться для производства нового ядерного топлива, что выгодно с точки зрения экономики и экологии, заявил РИА Новости главный редактор российского информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Представители французского отделения Greenpeace во вторник провели акцию протеста у офиса французской компании Orano, которая собирается вывозить в Россию регенерированный уран, получаемый в результате переработки отработавшего ядерного топлива местных АЭС. Экологи требуют отказаться от планов его отправки в Россию и от правительства Франции.
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"Greenpeace упирает на два фактора: что Россия ввозит регенерат для хранения, а не для использования и что России он не нужен, потому что у России огромные запасы урана. Оба посыла неверны", - сказал Уваров.
Во-первых, если посмотреть на структуру источников урана для "Росатома", большую часть закиси-окиси урана U3O8, которая затем идет на изготовление ядерного топлива, производят за рубежом, отметил эксперт.
"Конечно, есть большое Эльконское месторождение (урана) в Якутии, но его до сих пор не разрабатывают, потому что себестоимость производства очень высока. Поэтому тот факт, что мы ввозим регенерат, а не копаем уран в труднодоступном регионе – это правильно с точки зрения экологии, экономики и сохранения ресурсной базы", - добавил Уваров.
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"Во-вторых, регенерат – это не отходы, это часть отработавшего ядерного топлива. Это обыкновенный уран, который просто не догорел во время работы на АЭС. Его не берут на хранение, его тут же пускают в дело, потому что это делящийся материал", - пояснил собеседник агентства.
Поставки регенерированного урана из Франции в Россию направлены на его дальнейшее использование в атомной энергетике РФ, это позволит уменьшить экологический груз атомной промышленности, а также решать задачи устойчивого развития, ранее заявили РИА Новости в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом". Использование регенерированного урана позволит сэкономить столько природного урана, сколько бы пришлось добывать на руднике в течение нескольких лет и обеспечить стратегический запас природного урана для будущих поколений, отметили в госкорпорации.
 
ФранцияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"GreenpeaceКосмос - РИА НаукаАлександр УваровРоссия
 
 
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