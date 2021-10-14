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В Ульяновской области возбудили уголовное дело против начальника колонии
В Ульяновской области возбудили уголовное дело против начальника колонии - РИА Новости, 14.10.2021
В Ульяновской области возбудили уголовное дело против начальника колонии
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника колонии, из-за халатности которого сбежал осужденный, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней в... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:40
2021-10-14T12:40
происшествия
ульяновская область
ск рф по ульяновской области
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника колонии, из-за халатности которого сбежал осужденный, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней в Волгограде, сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.Ранее СУСК России по Волгоградской области сообщило, что 10 октября в Кировском районе Волгограда 15-летняя школьница вечером возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный и изнасиловал, после чего скрылся. Удалось установить личность подозреваемого - это 29-летний Дмитрий Милохов, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области, где отбывал наказание за имущественное преступление."В Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении начальника участка колонии, из-за халатности которого совершил побег осужденный, подозреваемый в совершении впоследствии насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Волгограде", - говорится в сообщении.Установлено, что начальник исправительной колонии №3 не выполнил обязанность по контролю режимных требований на участке, а потому против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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происшествия, ульяновская область, ск рф по ульяновской области
12:40 14.10.2021
 
В Ульяновской области возбудили уголовное дело против начальника колонии

В Ульяновской области возбудили уголовное дело против начальника исправительной колонии

© Фото : BerserkerusУльяновск. Архивное фото
Ульяновск. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Berserkerus
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника колонии, из-за халатности которого сбежал осужденный, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней в Волгограде, сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.
Ранее СУСК России по Волгоградской области сообщило, что 10 октября в Кировском районе Волгограда 15-летняя школьница вечером возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный и изнасиловал, после чего скрылся. Удалось установить личность подозреваемого - это 29-летний Дмитрий Милохов, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области, где отбывал наказание за имущественное преступление.
"В Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении начальника участка колонии, из-за халатности которого совершил побег осужденный, подозреваемый в совершении впоследствии насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Волгограде", - говорится в сообщении.
Установлено, что начальник исправительной колонии №3 не выполнил обязанность по контролю режимных требований на участке, а потому против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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