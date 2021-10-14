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В Киеве националисты вышли на марш к годовщине создания УПА*
В Киеве националисты вышли на марш к годовщине создания УПА* - РИА Новости, 14.10.2021
В Киеве националисты вышли на марш к годовщине создания УПА*
Украинские националисты провели в центре Киева марш в честь очередной годовщины создания Украинской повстанческой армии*, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:55
2021-10-14T16:50
в мире
украина
киев
правый сектор
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КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Украинские националисты провели в центре Киева марш в честь очередной годовщины создания Украинской повстанческой армии*, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции начали собираться в полдень в парке Шевченко. Они принесли с собой государственные флаги и символику националистических партий и организаций, среди которых "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор"* и "Азов"*. Среди них были и ветераны операции в Донбассе, а также родственники погибших военных. Примерно в 13:00 началось традиционное вече, на котором выступили представители националистических организаций, а еще через час колонна направилась в сторону майдана Незалежности. Марширующие выкрикивали националистические лозунги, жгли фаеры и дымовые шашки.На Майдане националисты возложили цветы героям "Небесной сотни" и почтили их память минутой молчания, а затем устроили перформанс. Они сожгли чучело в клоунском парике, напоминающее президента Украины Владимира Зеленского, и еще одно — с надписью "Вагнергейт", выкрикивали оскорбительные слова в адрес Зеленского и российского лидера Владимира Путина.Кроме того, участники марша потребовали от властей запретить на законодательном уровне проведение выборов в Донбассе до полного возвращения всех территорий под контроль Киева, а также принять закон о "защите украинской государственности от коллаборационизма" и прекращении "преследования ветеранов и военных".Колонну сопровождали полицейские, которые следили за соблюдением порядка. Обстановка в центре города была спокойной. По оценкам корреспондента РИА Новости, в шествии приняли участие около пяти тысяч человек.В 2014 году президент Петр Порошенко сделал 14 октября, годовщину создания УПА*, государственным праздником — Днем защитника Украины. Позже Зеленский переименовал его в День защитников и защитниц Украины.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/ukraina-1753557219.html
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в мире, украина, киев, правый сектор
13:55 14.10.2021 (обновлено: 16:50 14.10.2021)
 
В Киеве националисты вышли на марш к годовщине создания УПА*

Украинские националисты провели в центре Киева марш к годовщине создания УПА*

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМарш националистов в честь Дня защитника Украины
Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Украинские националисты провели в центре Киева марш в честь очередной годовщины создания Украинской повстанческой армии*, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции начали собираться в полдень в парке Шевченко. Они принесли с собой государственные флаги и символику националистических партий и организаций, среди которых "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор"* и "Азов"*. Среди них были и ветераны операции в Донбассе, а также родственники погибших военных.
Примерно в 13:00 началось традиционное вече, на котором выступили представители националистических организаций, а еще через час колонна направилась в сторону майдана Незалежности. Марширующие выкрикивали националистические лозунги, жгли фаеры и дымовые шашки.
На Майдане националисты возложили цветы героям "Небесной сотни" и почтили их память минутой молчания, а затем устроили перформанс. Они сожгли чучело в клоунском парике, напоминающее президента Украины Владимира Зеленского, и еще одно — с надписью "Вагнергейт", выкрикивали оскорбительные слова в адрес Зеленского и российского лидера Владимира Путина.
Кроме того, участники марша потребовали от властей запретить на законодательном уровне проведение выборов в Донбассе до полного возвращения всех территорий под контроль Киева, а также принять закон о "защите украинской государственности от коллаборационизма" и прекращении "преследования ветеранов и военных".
Колонну сопровождали полицейские, которые следили за соблюдением порядка. Обстановка в центре города была спокойной. По оценкам корреспондента РИА Новости, в шествии приняли участие около пяти тысяч человек.
В 2014 году президент Петр Порошенко сделал 14 октября, годовщину создания УПА*, государственным праздником — Днем защитника Украины. Позже Зеленский переименовал его в День защитников и защитниц Украины.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Бюсты бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА - запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 17:47Авторы
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