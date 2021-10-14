Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/ukraina-1754508292.html
В Раде предрекли Киеву необходимость на коленях ползти в Москву за углем
В Раде предрекли Киеву необходимость на коленях ползти в Москву за углем - РИА Новости, 14.10.2021
В Раде предрекли Киеву необходимость на коленях ползти в Москву за углем
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин считает, что украинским властям "придется на коленях ползти в Москву" РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:48
2021-10-14T11:14
в мире
киев
москва
виктор медведчук
укрэнерго
олег волошин
оппозиционная платформа - за жизнь
иван баканов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577196639_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0de48c2abee0fa192bec8d7a2115dd44.jpg
КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин считает, что украинским властям "придется на коленях ползти в Москву" из-за нехватки угля.Согласно данным компании "Укрэнерго" по итогам минувшей недели, ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшается, на складах находится в 3,9 раза меньше этого сырья, чем необходимо."Ведший в 2014-15 гг. бизнес "Квартала" в России (глава Службы безопасности Украины Иван) Баканов пытается в пафосных терминах, которым позавидовал бы (экс-президент Украины Петр) Порошенко, рассказывать, на какой "крючок зависимости от России подвесил Украину Медведчук" тем, что помогал договориться о поставках донбасского угля на ТЭС. Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтобы оставшиеся без света и тепла граждане не повесили на крючках их. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?" - написал Волошин на своей странице в Facebook.Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд во вторник принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Медведчук в суде заявил, что поставки угля были организованы по просьбе руководства Украины и были законными, так как поставки велись с украинских предприятий, а запрета на торговлю с компаниями на неподконтрольных территориях тогда ещё не было. Также он раскритиковал доказательства, озвученные прокурорами в деле.
https://ria.ru/20211014/chekhiya-1754446356.html
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577196639_445:0:2915:1853_1920x0_80_0_0_ca3efa184a4ff6aea509196399f4f7e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, москва, виктор медведчук, укрэнерго, олег волошин, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов, россия
10:48 14.10.2021 (обновлено: 11:14 14.10.2021)
 
В Раде предрекли Киеву необходимость на коленях ползти в Москву за углем

Депутат Рады Волошин: властям Украины "придется на коленях ползти в Москву" за углем

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин считает, что украинским властям "придется на коленях ползти в Москву" из-за нехватки угля.
Согласно данным компании "Укрэнерго" по итогам минувшей недели, ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшается, на складах находится в 3,9 раза меньше этого сырья, чем необходимо.
Премьер-министр Чехии и лидер ANO партии Андрей Бабиш выступает на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 08:00
Россию — наказать, Украину — вооружить. Чем грозит новая власть в Чехии
"Ведший в 2014-15 гг. бизнес "Квартала" в России (глава Службы безопасности Украины Иван) Баканов пытается в пафосных терминах, которым позавидовал бы (экс-президент Украины Петр) Порошенко, рассказывать, на какой "крючок зависимости от России подвесил Украину Медведчук" тем, что помогал договориться о поставках донбасского угля на ТЭС. Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтобы оставшиеся без света и тепла граждане не повесили на крючках их. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?" - написал Волошин на своей странице в Facebook.
Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд во вторник принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Медведчук в суде заявил, что поставки угля были организованы по просьбе руководства Украины и были законными, так как поставки велись с украинских предприятий, а запрета на торговлю с компаниями на неподконтрольных территориях тогда ещё не было. Также он раскритиковал доказательства, озвученные прокурорами в деле.
 
В миреКиевМоскваВиктор МедведчукУкрэнергоОлег ВолошинОппозиционная платформа - За жизньИван БакановРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
Лента новостейМолния