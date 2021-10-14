10:48 14.10.2021 (обновлено: 11:14 14.10.2021)
В Раде предрекли Киеву необходимость на коленях ползти в Москву за углем
Депутат Рады Волошин: властям Украины "придется на коленях ползти в Москву" за углем
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин считает, что украинским властям "придется на коленях ползти в Москву" из-за нехватки угля.
Согласно данным компании "Укрэнерго" по итогам минувшей недели, ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшается, на складах находится в 3,9 раза меньше этого сырья, чем необходимо.
"Ведший в 2014-15 гг. бизнес "Квартала" в России (глава Службы безопасности Украины Иван) Баканов пытается в пафосных терминах, которым позавидовал бы (экс-президент Украины Петр) Порошенко, рассказывать, на какой "крючок зависимости от России подвесил Украину Медведчук" тем, что помогал договориться о поставках донбасского угля на ТЭС. Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтобы оставшиеся без света и тепла граждане не повесили на крючках их. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?" - написал Волошин на своей странице в Facebook.
Украинские правоохранители 8 октября огласили главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд во вторник принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Медведчук в суде заявил, что поставки угля были организованы по просьбе руководства Украины и были законными, так как поставки велись с украинских предприятий, а запрета на торговлю с компаниями на неподконтрольных территориях тогда ещё не было. Также он раскритиковал доказательства, озвученные прокурорами в деле.