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Захарова оценила планы ЕС развернуть военно-тренировочную миссию на Украине
Захарова оценила планы ЕС развернуть военно-тренировочную миссию на Украине - РИА Новости, 14.10.2021
Захарова оценила планы ЕС развернуть военно-тренировочную миссию на Украине
Москва призывает Украину и ЕС отказаться от необдуманных планов развёртывания военно-тренировочной миссии на Украине, она будет способствовать эскалации... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:08
2021-10-14T10:25
в мире
украина
евросоюз
мария захарова
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт- РИА Новости. Москва призывает Украину и ЕС отказаться от необдуманных планов развёртывания военно-тренировочной миссии на Украине, она будет способствовать эскалации напряженности в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "озабоченность, конечно, вызывает и рассматривание Брюсселем планов на развёртывание на Украине военно-тренировочной миссии ЕС"."Реализация этой инициативы, она, кстати говоря, впрямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряжённости в Донбассе, она будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса мер (по урегулированию в Донбассе - ред.)", - заявила она в четверг на брифинге.Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что ожидает развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, ранее заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу. Отмечается, что реализация данного проекта позволит привлечь помощь в процессе реформирования системы военного образования вооруженных сил Украины. Планируется привлечение 30 постоянных советников от Евросоюза.
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в мире, украина, евросоюз, мария захарова, россия
10:08 14.10.2021 (обновлено: 10:25 14.10.2021)
 
Захарова оценила планы ЕС развернуть военно-тренировочную миссию на Украине

Захарова назвала планы развернуть военно-тренировочную миссию ЕС на Украине необдуманными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт- РИА Новости. Москва призывает Украину и ЕС отказаться от необдуманных планов развёртывания военно-тренировочной миссии на Украине, она будет способствовать эскалации напряженности в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, "озабоченность, конечно, вызывает и рассматривание Брюсселем планов на развёртывание на Украине военно-тренировочной миссии ЕС".
"Реализация этой инициативы, она, кстати говоря, впрямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряжённости в Донбассе, она будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса мер (по урегулированию в Донбассе - ред.)", - заявила она в четверг на брифинге.
"В этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага", - добавила Захарова.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что ожидает развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, ранее заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу. Отмечается, что реализация данного проекта позволит привлечь помощь в процессе реформирования системы военного образования вооруженных сил Украины. Планируется привлечение 30 постоянных советников от Евросоюза.
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На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
 
В миреУкраинаЕвросоюзМария ЗахароваРоссия
 
 
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