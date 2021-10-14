10:08 14.10.2021 (обновлено: 10:25 14.10.2021)
Захарова оценила планы ЕС развернуть военно-тренировочную миссию на Украине
Захарова назвала планы развернуть военно-тренировочную миссию ЕС на Украине необдуманными
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт- РИА Новости. Москва призывает Украину и ЕС отказаться от необдуманных планов развёртывания военно-тренировочной миссии на Украине, она будет способствовать эскалации напряженности в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, "озабоченность, конечно, вызывает и рассматривание Брюсселем планов на развёртывание на Украине военно-тренировочной миссии ЕС".
"Реализация этой инициативы, она, кстати говоря, впрямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряжённости в Донбассе, она будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса мер (по урегулированию в Донбассе - ред.)", - заявила она в четверг на брифинге.
"В этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага", - добавила Захарова.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что ожидает развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, ранее заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу. Отмечается, что реализация данного проекта позволит привлечь помощь в процессе реформирования системы военного образования вооруженных сил Украины. Планируется привлечение 30 постоянных советников от Евросоюза.
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