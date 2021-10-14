https://ria.ru/20211014/ukraina-1754500541.html

Захарова оценила планы ЕС развернуть военно-тренировочную миссию на Украине

Захарова оценила планы ЕС развернуть военно-тренировочную миссию на Украине - РИА Новости, 14.10.2021

Захарова оценила планы ЕС развернуть военно-тренировочную миссию на Украине

Москва призывает Украину и ЕС отказаться от необдуманных планов развёртывания военно-тренировочной миссии на Украине, она будет способствовать эскалации... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:08

2021-10-14T10:08

2021-10-14T10:25

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт- РИА Новости. Москва призывает Украину и ЕС отказаться от необдуманных планов развёртывания военно-тренировочной миссии на Украине, она будет способствовать эскалации напряженности в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "озабоченность, конечно, вызывает и рассматривание Брюсселем планов на развёртывание на Украине военно-тренировочной миссии ЕС"."Реализация этой инициативы, она, кстати говоря, впрямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряжённости в Донбассе, она будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса мер (по урегулированию в Донбассе - ред.)", - заявила она в четверг на брифинге.Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что ожидает развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, ранее заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу. Отмечается, что реализация данного проекта позволит привлечь помощь в процессе реформирования системы военного образования вооруженных сил Украины. Планируется привлечение 30 постоянных советников от Евросоюза.

https://ria.ru/20211009/udar-1753779796.html

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в мире, украина, евросоюз, мария захарова, россия