https://ria.ru/20211014/uilan-1754613311.html

Американские дипломаты изучили запись стычки в колонии с участием Уилана

Американские дипломаты изучили запись стычки в колонии с участием Уилана - РИА Новости, 14.10.2021

Американские дипломаты изучили запись стычки в колонии с участием Уилана

Американские дипломаты, изучив видео, пришли к выводу, что Пола Уилана не избивали в российской колонии, сообщил брат осужденного за шпионаж гражданина США. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:36

2021-10-14T17:36

2021-10-14T17:36

происшествия

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

пол уилан

россия

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американские дипломаты, изучив видео, пришли к выводу, что Пола Уилана не избивали в российской колонии, сообщил брат осужденного за шпионаж гражданина США.Информацию об избиении, которая была сразу опровергнута управлением ФСИН по Мордовии, распространили в сентябре адвокаты американца, сославшиеся на жалобу подзащитного.Он добавил, что адвокат его брата Ольга Карлова получила на этой неделе отчет о расследовании, проведенном ФСИН, где пришли к "схожему заключению". "Мы признательны всем, кто принял участие в разбирательстве, за то, что они смогли подтвердить, что инцидент... не был нарушением прав человека", - добавил Дэвид Уилан.Он утверждает, что его брат лишен возможности звонить американским дипломатам и связываться по телефону с адвокатами. По словам Дэвида Уилана, до Пола якобы не доходит часть отправляемых ему передач.Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что Уилан был задержан из-за "флешки", которую ему передал товарищ. По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".

https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пол уилан, россия