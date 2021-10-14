Американские дипломаты изучили запись стычки в колонии с участием Уилана
Американские дипломаты пришли к выводу, что Пола Уилана не избивали в мордовской колонии
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американские дипломаты, изучив видео, пришли к выводу, что Пола Уилана не избивали в российской колонии, сообщил брат осужденного за шпионаж гражданина США.
Информацию об избиении, которая была сразу опровергнута управлением ФСИН по Мордовии, распространили в сентябре адвокаты американца, сославшиеся на жалобу подзащитного.
"Сотрудники посольства США посмотрели видеозапись стычки. Они не увидели ничего, что вызвало бы у них обеспокоенность, и считают, что физический контакт сотрудника с Полом хоть и был неуместным, стал результатом недопонимания", - написал Дэвид Уилан в письме, поступившем в РИА Новости.
Он добавил, что адвокат его брата Ольга Карлова получила на этой неделе отчет о расследовании, проведенном ФСИН, где пришли к "схожему заключению". "Мы признательны всем, кто принял участие в разбирательстве, за то, что они смогли подтвердить, что инцидент... не был нарушением прав человека", - добавил Дэвид Уилан.
Он утверждает, что его брат лишен возможности звонить американским дипломатам и связываться по телефону с адвокатами. По словам Дэвида Уилана, до Пола якобы не доходит часть отправляемых ему передач.
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Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что Уилан был задержан из-за "флешки", которую ему передал товарищ. По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".