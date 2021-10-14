https://ria.ru/20211014/udary-1754477891.html
При ударах ВВС Израиля по Сирии погиб один военный, трое ранены
При ударах ВВС Израиля по Сирии погиб один военный, трое ранены - РИА Новости, 14.10.2021
При ударах ВВС Израиля по Сирии погиб один военный, трое ранены
Один сирийский военный погиб, трое получили ранения в результате ударов ВВС Израиля в районе Пальмиры, заявило командование армии САР. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T01:02
2021-10-14T01:02
2021-10-14T01:04
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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Один сирийский военный погиб, трое получили ранения в результате ударов ВВС Израиля в районе Пальмиры, заявило командование армии САР.Ранее Сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что ПВО Сирии отражают атаки Израиля к югу от Пальмиры."В районе 23.34 (совпадает с мск) Израиль нанес удары с воздуха по "вышке связи" и нескольким прилегающим к ней позициям в районе Пальмиры. В результате погиб военнослужащий и трое получили ранения. Также нанесен материальный ущерб", - говорится в заявлении армии, которое опубликовало агентство телерадиовещания.
https://ria.ru/20211014/siriya-1754476578.html
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в мире, израиль, сирия, пальмира, ввс израиля
01:02 14.10.2021 (обновлено: 01:04 14.10.2021)
При ударах ВВС Израиля по Сирии погиб один военный, трое ранены
При ударах ВВС Израиля в районе Пальмиры погиб один сирийский военный, трое ранены