https://ria.ru/20211014/udary-1754477891.html

При ударах ВВС Израиля по Сирии погиб один военный, трое ранены

При ударах ВВС Израиля по Сирии погиб один военный, трое ранены - РИА Новости, 14.10.2021

При ударах ВВС Израиля по Сирии погиб один военный, трое ранены

Один сирийский военный погиб, трое получили ранения в результате ударов ВВС Израиля в районе Пальмиры, заявило командование армии САР. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T01:02

2021-10-14T01:02

2021-10-14T01:04

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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Один сирийский военный погиб, трое получили ранения в результате ударов ВВС Израиля в районе Пальмиры, заявило командование армии САР.Ранее Сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что ПВО Сирии отражают атаки Израиля к югу от Пальмиры."В районе 23.34 (совпадает с мск) Израиль нанес удары с воздуха по "вышке связи" и нескольким прилегающим к ней позициям в районе Пальмиры. В результате погиб военнослужащий и трое получили ранения. Также нанесен материальный ущерб", - говорится в заявлении армии, которое опубликовало агентство телерадиовещания.

https://ria.ru/20211014/siriya-1754476578.html

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в мире, израиль, сирия, пальмира, ввс израиля