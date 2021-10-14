https://ria.ru/20211014/ucheniya-1754487879.html
В Японском море стартовали российско-китайские учения
В Японском море стартовали российско-китайские учения - РИА Новости, 14.10.2021
В Японском море стартовали российско-китайские учения
Стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2021" в Японском море, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T07:16
2021-10-14T07:16
2021-10-14T07:35
китай
японское море
россия
безопасность
военные учения - безопасность
вооруженные силы - безопасность
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2021" в Японском море, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.Отмечается, что российский военно-морской флот представлен боевыми кораблями и судами, в том числе большим противолодочным кораблём "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.Со стороны военно-морских сил КНР задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.Сообщается, что экипажи кораблей России и Китая отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.Отмечается, что совместные учения России и Китая впервые прошли в августе 2005 года. Добавляется, что с 2012 года проводятся ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море. В 2020 году учения не проводились в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211012/drony-1754135735.html
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китай, японское море, россия, безопасность, военные учения - безопасность, вооруженные силы - безопасность
07:16 14.10.2021 (обновлено: 07:35 14.10.2021)
В Японском море стартовали российско-китайские учения
В Японском море стартовали российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2021"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2021" в Японском море
, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.
"В Японском море в период с 14 по 17 октября проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2021"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский военно-морской флот представлен боевыми кораблями и судами, в том числе большим противолодочным кораблём "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.
Со стороны военно-морских сил КНР задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.
Сообщается, что экипажи кораблей России и Китая
отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.
Отмечается, что совместные учения России и Китая впервые прошли в августе 2005 года. Добавляется, что с 2012 года проводятся ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море. В 2020 году учения не проводились в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции.