https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754604335.html

"Все было не так": что известно о "ритуальном" убийстве подростка

"Все было не так": что известно о "ритуальном" убийстве подростка - РИА Новости, 14.10.2021

"Все было не так": что известно о "ритуальном" убийстве подростка

В среду вечером в Рязанской области оперативники нашли тело 15-летнего подростка — в заброшенном колодце. Место указал подозреваемый в преступлении 52-летний... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:37

2021-10-14T17:37

2021-10-14T17:49

происшествия

рязань

московская область (подмосковье)

рязанский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. В среду вечером в Рязанской области оперативники нашли тело 15-летнего подростка — в заброшенном колодце. Место указал подозреваемый в преступлении 52-летний отчим школьника Владислав Цикунов. По данным СК, убийство было ритуальным. Однако у знакомых семьи погибшего другая версия."Замывал следы"Олег (имя несовершеннолетнего изменено) из поселка учхоза Стенькино пропал 8 октября. "Первую половину дня он провел в школе, вторую дома, — рассказывает РИА Новости соседка Алена. — Вечером к нему в гости пришла старшая сестра Марина и пробыла там до десяти вечера".На следующее утро мать Олега Елена вернулась с работы. Сына дома не было. Дозвониться до него не удалось. Женщина связалась с друзьями, одноклассниками и знакомыми — те не знали, куда он пропал.На фото: убитый подростокРодные и односельчане принялись за поиски. Полицейские осмотрели дом, но ничего подозрительного не обнаружили. Опросили одноклассников, проверяя версию, что через соцсети Олега втянули в какую-то суицидальную игру. Это тоже не дало результата. Лишь позже криминалисты с помощью специальной техники обнаружили в доме замытые следы крови.Под подозрение попал бывший отчим погибшего. Худшие опасения подтвердились: камера видеонаблюдения на заправке недалеко от поселка зафиксировала, как он и неизвестная девушка отмывают салон машины. Цикунова задержали, но он молчал. Мальчика продолжали искать.Проданная квартираЕлена познакомилась с Цикуновым около десяти лет назад. Она уже воспитывала троих детей — двух дочерей и сына. "Владислав родом из Пронска, — продолжает Алена. — Отсидел то ли за кражу, то ли за наркотики. Очень рукодельный, но с тяжелым характером — замкнутый и необщительный. В Стенькино перебрался давно, купил здесь квартиру".Вскоре Цикунов продал жилье и переехал к Елене. Сделал неплохой ремонт, установил систему видеонаблюдения, оборудовал гараж, в котором ремонтировал автомобили. Пока они жили вместе, Елена не работала, занималась воспитанием детей. Семья по местным меркам была довольно зажиточной. Несколько лет назад у пары родился ребенок."Затем отношения резко испортились, — вспоминает Алена. — Якобы младенец своим плачем постоянно мешал отцу спать, отдыхать и смотреть телевизор. В итоге тот переехал в Рязань, где снял квартиру и завел любовницу. Год назад Владислав и Елена решили разойтись, но мирно не получилось. Вероятно, Цикунов претендовал либо на деньги, либо на долю в доме — ведь все, вырученное от продажи своей квартиры, он вложил в недвижимость жены".Елена после разрыва устроилась конюхом в соседнем селе. Домой приезжала только на выходные. За детьми приглядывали родители — ее и первого мужа, а также сам Цикунов.Ритуал, месть или спонтанный конфликтВечером 13 октября подозреваемый наконец сознался в убийстве и показал, где спрятал труп — в лесополосе возле деревни Земенки. "К исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области, — объясняют следователи и полицейские. — Проникнув в дом, они нанесли подростку несколько ударов ножом. Затем вывезли тело в лесополосу на территории Рязанского района и бросили в заброшенный колодец".Мотив убийства, по предварительной версии СК, — увлечение пары оккультизмом. Однако в поселке этому не верят. По их словам, Цикунов не интересовался религией и тем более какими-то оккультными течениями."Он решил отомстить Елене и приехал в Стенькино специально, чтобы убить Олега, — считают местные. — Либо хотел что-то забрать из дома, и возник конфликт. Парень ведь был довольно дерзкий, резкий на язык и мог за себя постоять".В поселке траур. Люди не могут смириться, что Олега больше нет. "Он был очень веселый и добрый, — говорят знакомые. — Еще несколько дней назад носился по школе и общался с одноклассниками. Мы все в шоке — такое у нас в Стенькино впервые".В пятницу, 15 октября, Цикунову и его сообщнице изберут меру пресечения. Пока по делу они проходят в качестве подозреваемых. Если вину докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744540363.html

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749028337.html

рязань

московская область (подмосковье)

рязанский район

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происшествия, рязань, московская область (подмосковье), рязанский район, следственный комитет россии (ск рф)