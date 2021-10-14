https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754521053.html

Подозреваемый в нападении с луком в Норвегии был обращен в ислам

Подозреваемый в нападении с луком в Норвегии был обращен в ислам - РИА Новости, 14.10.2021

Подозреваемый в нападении с луком в Норвегии был обращен в ислам

Подозреваемый в нападении с луком в Норвегии, в результате чего четыре женщины и один мужчина погибли, был обращен в ислам, заявил представитель местной полиции РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:44

2021-10-14T11:44

2021-10-14T12:48

в мире

норвегия

нападение с луком в норвежском городе конгсберге

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с луком в Норвегии, в результате чего четыре женщины и один мужчина погибли, был обращен в ислам, заявил представитель местной полиции Уле Бредруп Северуд.Отмечается, что мотивы подозреваемого пока неизвестны, расследование продолжается."Полиция ранее контактировала с этим мужчиной, в том числе в связи с радикализацией", - сказал Уле Бредруп Северуд. "Это значит, что (подозреваемый был) обращен в ислам", - добавил представитель полиции в ответ на вопрос, какая именно радикализация имеется в виду.Он добавил, что полиция просит не публиковать фото и видео трагедии в социальных сетях.Ранее он сообщил, что всем жертвам – от 50 до 70 лет.Задержанного 37-летнего датчанина допросили ночью. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20211014/napadenie-1754516802.html

https://ria.ru/20211014/strelba-1754513019.html

норвегия

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в мире, норвегия, нападение с луком в норвежском городе конгсберге