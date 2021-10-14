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Подозреваемый в нападении с луком в Норвегии был обращен в ислам
Подозреваемый в нападении с луком в Норвегии был обращен в ислам - РИА Новости, 14.10.2021
Подозреваемый в нападении с луком в Норвегии был обращен в ислам
Подозреваемый в нападении с луком в Норвегии, в результате чего четыре женщины и один мужчина погибли, был обращен в ислам, заявил представитель местной полиции РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:44
2021-10-14T12:48
в мире
норвегия
нападение с луком в норвежском городе конгсберге
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с луком в Норвегии, в результате чего четыре женщины и один мужчина погибли, был обращен в ислам, заявил представитель местной полиции Уле Бредруп Северуд.Отмечается, что мотивы подозреваемого пока неизвестны, расследование продолжается."Полиция ранее контактировала с этим мужчиной, в том числе в связи с радикализацией", - сказал Уле Бредруп Северуд. "Это значит, что (подозреваемый был) обращен в ислам", - добавил представитель полиции в ответ на вопрос, какая именно радикализация имеется в виду.Он добавил, что полиция просит не публиковать фото и видео трагедии в социальных сетях.Ранее он сообщил, что всем жертвам – от 50 до 70 лет.Задержанного 37-летнего датчанина допросили ночью. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20211014/napadenie-1754516802.html
https://ria.ru/20211014/strelba-1754513019.html
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в мире, норвегия, нападение с луком в норвежском городе конгсберге
11:44 14.10.2021 (обновлено: 12:48 14.10.2021)
 
Подозреваемый в нападении с луком в Норвегии был обращен в ислам

Датчанин, подозреваемый в убийстве из лука пяти человек в Норвегии, был обращен в ислам

© REUTERS / Hakon Mosvold LarsenСотрудники полиции на месте атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге
Сотрудники полиции на месте атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Hakon Mosvold Larsen
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с луком в Норвегии, в результате чего четыре женщины и один мужчина погибли, был обращен в ислам, заявил представитель местной полиции Уле Бредруп Северуд.
Отмечается, что мотивы подозреваемого пока неизвестны, расследование продолжается.
"Полиция ранее контактировала с этим мужчиной, в том числе в связи с радикализацией", - сказал Уле Бредруп Северуд. "Это значит, что (подозреваемый был) обращен в ислам", - добавил представитель полиции в ответ на вопрос, какая именно радикализация имеется в виду.
Он добавил, что полиция просит не публиковать фото и видео трагедии в социальных сетях.
Ранее он сообщил, что всем жертвам – от 50 до 70 лет.
В норвежском городе Конгсберг несколько человек стали жертвами злоумышленника, стрелявшего из лука - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 11:29
Полиция рассказала о жертвах нападения с луком в Норвегии
Задержанного 37-летнего датчанина допросили ночью. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.
В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение.
Стрела, выпущенная из лука нападавшим в Конгсберге, Норвегия - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 11:11
Расстрелявший людей из лука в Норвегии ранее попадал в поле зрения полиции
 
В миреНорвегияНападение с луком в норвежском городе Конгсберге
 
 
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