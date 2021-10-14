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В Тюменской области увеличат число коек для больных COVID-19
В Тюменской области увеличат число коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021
В Тюменской области увеличат число коек для больных COVID-19
Число мест в стационарах для лечения больных коронавирусом увеличится в Тюменской области с 15 октября, сейчас в коечном фонде свободно 7%, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:34
2021-10-14T09:34
тюменская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ТЮМЕНЬ, 14 окт - РИА Новости. Число мест в стационарах для лечения больных коронавирусом увеличится в Тюменской области с 15 октября, сейчас в коечном фонде свободно 7%, сообщает Telegram-канал "Оперштаб. Тюмень"."15 октября возобновляет работу по инфекционному профилю ГАУЗ ТО "ЛРЦ "Градостроитель", в нем подготовлено 200 коек. На 14 октября в регионе работает 16 госпиталей на 2925 коек, свободный коечный фонд оценивается в 7%", - говорится в сообщении.Оценка эпидситуации в регионе ведется в ежедневном режиме, при необходимости будут задействованы медучреждения, находящиеся в резерве, сообщается со ссылкой на областной департамент здравоохранения.
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тюменская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19
09:34 14.10.2021
 
В Тюменской области увеличат число коек для больных COVID-19

Число коек для больных СOVID-19 увеличат в Тюменской области с 15 октября

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале
Медицинский работник в госпитале - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ТЮМЕНЬ, 14 окт - РИА Новости. Число мест в стационарах для лечения больных коронавирусом увеличится в Тюменской области с 15 октября, сейчас в коечном фонде свободно 7%, сообщает Telegram-канал "Оперштаб. Тюмень".
"15 октября возобновляет работу по инфекционному профилю ГАУЗ ТО "ЛРЦ "Градостроитель", в нем подготовлено 200 коек. На 14 октября в регионе работает 16 госпиталей на 2925 коек, свободный коечный фонд оценивается в 7%", - говорится в сообщении.
Оценка эпидситуации в регионе ведется в ежедневном режиме, при необходимости будут задействованы медучреждения, находящиеся в резерве, сообщается со ссылкой на областной департамент здравоохранения.
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