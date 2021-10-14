https://ria.ru/20211014/tuberkulez-1754584119.html

ВОЗ сообщила о росте смертности от туберкулеза

ВОЗ сообщила о росте смертности от туберкулеза - РИА Новости, 14.10.2021

ВОЗ сообщила о росте смертности от туберкулеза

Смертность от туберкулеза выросла впервые более чем за десять лет из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:51

2021-10-14T15:51

2021-10-14T15:51

в мире

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ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Смертность от туберкулеза выросла впервые более чем за десять лет из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в четверг."Пандемия COVID-19 обратила вспять многолетний глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом, и впервые за более чем десятилетие смертность от туберкулеза возросла, следует из глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о туберкулезе за 2021 год", - сообщила ВОЗ.Как отмечается в докладе, в 2020 году от туберкулеза умерли около 1,5 миллиона человек (в том числе 214 тысяч среди ВИЧ-инфицированных). Увеличение числа смертей от заболевания произошло в основном в 30 странах с самым высоким бременем туберкулеза, говорится в докладе."Согласно моделирующим прогнозам ВОЗ, число людей, заболевших туберкулезом и умирающих от этого заболевания, может быть намного выше в 2021 и 2022 годах. Проблемы с предоставлением основных противотуберкулезных услуг и доступом к ним привели к тому, что в 2020 году многим людям с туберкулезом не был поставлен диагноз", - говорится в сообщении.По оценкам ВОЗ, около 4,1 миллиона человек в настоящее время страдают туберкулезом, но у них не диагностировано заболевание или о них официально не сообщается национальным властям. Эта цифра выросла с 2,9 миллиона в 2019 году, говорится в докладе.Организация также сообщила о сокращении мировых расходов на услуги по диагностике, лечению и профилактике туберкулеза с 5,8 до 5,3 миллиарда долларов, что составляет менее половины глобального целевого показателя для полного финансирования ответных мер по борьбе с туберкулезом в размере 13 миллиардов долларов ежегодно к 2022 году.

https://ria.ru/20210721/uchenye-1742126414.html

https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596434789.html

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в мире, воз