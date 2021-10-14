https://ria.ru/20211014/tsiklon-1754489698.html
Москвичей предупредили о приходе циклона "Балканец"
Москвичей предупредили о приходе циклона "Балканец" - РИА Новости, 14.10.2021
Москвичей предупредили о приходе циклона "Балканец"
Циклон "Балканец" принесет в Москву в четверг ливневые дожди, выпадет до 20% месячной нормы осадков, самые сильные дожди ожидаются вечером, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T08:06
2021-10-14T08:06
2021-10-14T13:28
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Циклон "Балканец" принесет в Москву в четверг ливневые дожди, выпадет до 20% месячной нормы осадков, самые сильные дожди ожидаются вечером, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что в четверг ожидается облачная погода с дождями, которые будут особенно сильными ближе к вечеру.По его словам, этот циклон называется "Балканец", он всегда приносит аномальное количество осадков."В основном осадки будут во второй половине дня, вечером дожди будут принимать интенсивный, ливневый характер с ухудшением видимости", — сообщил специалист.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
08:06 14.10.2021 (обновлено: 13:28 14.10.2021)
Москвичей предупредили о приходе циклона "Балканец"
Синоптик Тишковец предупредил о циклоне "Балканец", который принесет в Москву ливни