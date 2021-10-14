https://ria.ru/20211014/tsiklon-1754489698.html

Москвичей предупредили о приходе циклона "Балканец"

Москвичей предупредили о приходе циклона "Балканец" - РИА Новости, 14.10.2021

Москвичей предупредили о приходе циклона "Балканец"

Циклон "Балканец" принесет в Москву в четверг ливневые дожди, выпадет до 20% месячной нормы осадков, самые сильные дожди ожидаются вечером, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T08:06

2021-10-14T08:06

2021-10-14T13:28

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Циклон "Балканец" принесет в Москву в четверг ливневые дожди, выпадет до 20% месячной нормы осадков, самые сильные дожди ожидаются вечером, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что в четверг ожидается облачная погода с дождями, которые будут особенно сильными ближе к вечеру.По его словам, этот циклон называется "Балканец", он всегда приносит аномальное количество осадков."В основном осадки будут во второй половине дня, вечером дожди будут принимать интенсивный, ливневый характер с ухудшением видимости", — сообщил специалист.

https://ria.ru/20211013/pogoda-1754352191.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец