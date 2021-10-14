https://ria.ru/20211014/tsifra-1754611066.html

В РПЦ высказались о цифровизации религиозной жизни

В РПЦ высказались о цифровизации религиозной жизни - РИА Новости, 14.10.2021

В РПЦ высказались о цифровизации религиозной жизни

Церковные таинства невозможно реализовать с помощью цифровых технологий, но в церковной жизни цифровизация широко используется, рассказал председатель... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:30

2021-10-14T19:30

2021-10-14T19:30

религия

русская православная церковь

владимир легойда

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Церковные таинства невозможно реализовать с помощью цифровых технологий, но в церковной жизни цифровизация широко используется, рассказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Что касается церковной жизни - вопрос не в недопустимости (цифровизации), а в нереализуемости таинств. Когда мы говорим о внебогослужебной жизни церкви, здесь использовались и используются, и будут широко использоваться цифровые технологии", - сказал он на пресс-конференции в РИА Новости.В качестве примера вхождения цифровой среды в церковный обиход Легойда привел трансляции богослужений, которые широко распространились во время пандемии коронавируса. "Во время пандемии и локдауна их было много, но это ситуация особенная, и они не могут быть альтернативой тому, что происходит в храме, потому что таинство, причастие, исповедь - это то, что требует присутствия человека в храме обязательного. Есть разные особые случаи, но мы сейчас их не обсуждаем, мы говорим об общем правиле. И это, конечно, то пространство, которое не может быть оцифровано, это принципиальный момент", - подчеркнул он.При этом, по словам Легойды, моральные нормы в цифровом пространстве остаются неизменными. "То, что нравственно недопустимо, нравственно недопустимо везде. В цифре, в аналоговом пространстве, в ламповом, как угодно его назовите - здесь нет специальных правил", - сказал представитель РПЦ."Церковь не боится цифровизации. <...> И здесь церковь довольно последовательно свою позицию отстаивает: это было всегда, и я должен сказать, в том числе, как участник этих переговоров с государством, что мы всегда находили понимание этой позиции, в том числе и потому, что она всегда исходила из правозащитной логики, а не сугубо религиозной или богословской", - добавил он.По словам Легойды, правозащитный аспект проблем цифровизации и вопросы ее использования для контроля над людьми будут обсуждаться на форуме "Вера и слово", на котором организаторы ожидают глубокой и многоуровневой дискуссии. "Любой инструмент может быть использован для чего-то греховного, и для чего-то доброго, поэтому здесь есть вопрос использования, того, для чего она используется. <...> Конечно, любая технология - это медаль с двумя сторонами: она дает возможности, и она способна накладывать ограничения, или, по крайней мере, делать так, что человек будет контролироваться", - подытожил он.В четверг в пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла сетевая пресс-конференция, посвященная IX Международному фестивалю православных СМИ "Вера и слово". Фестиваль пройдет с 18 по 22 октября 2021 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и будет посвящен теме "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации".

https://ria.ru/20210817/tserkov-1746065348.html

https://ria.ru/20200527/1572030447.html

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русская православная церковь, владимир легойда