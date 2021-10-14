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Мишустин оценил меры сдерживания цен на продукты
Мишустин оценил меры сдерживания цен на продукты - РИА Новости, 14.10.2021
Мишустин оценил меры сдерживания цен на продукты
Меры правительства РФ по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:56
2021-10-14T14:16
россия
продукты
цены
экономика
андрей белоусов
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Меры правительства РФ по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."В связи с тем, что есть достаточно много предложений экономического характера от других федеральных органов власти по решению этих проблем, я попросил бы Андрея Рэмовича Белоусова скоординировать эту работу в правительстве, провести ее со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами", - сказал Мишустин."Надо проанализировать все действующие программы и понять, чего нам не хватает и соответственно подготовить эти предложения к докладу", - добавил он.
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россия, продукты, цены, экономика, андрей белоусов, михаил мишустин
13:56 14.10.2021 (обновлено: 14:16 14.10.2021)
 
Мишустин оценил меры сдерживания цен на продукты

Мишустин: меры сдерживания цен на продукты оказались достаточно эффективными

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Меры правительства РФ по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными. Но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие, во всем мире они растут, и, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, который бы обеспечивал стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе", - сказал Мишустин.
"В связи с тем, что есть достаточно много предложений экономического характера от других федеральных органов власти по решению этих проблем, я попросил бы Андрея Рэмовича Белоусова скоординировать эту работу в правительстве, провести ее со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами", - сказал Мишустин.
"Надо проанализировать все действующие программы и понять, чего нам не хватает и соответственно подготовить эти предложения к докладу", - добавил он.
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РоссияПродуктыЦеныЭкономикаАндрей БелоусовМихаил Мишустин
 
 
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