13:56 14.10.2021 (обновлено: 14:16 14.10.2021)
Мишустин оценил меры сдерживания цен на продукты
Мишустин: меры сдерживания цен на продукты оказались достаточно эффективными
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Меры правительства РФ по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными. Но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие, во всем мире они растут, и, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, который бы обеспечивал стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе", - сказал Мишустин.
"В связи с тем, что есть достаточно много предложений экономического характера от других федеральных органов власти по решению этих проблем, я попросил бы Андрея Рэмовича Белоусова скоординировать эту работу в правительстве, провести ее со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами", - сказал Мишустин.
"Надо проанализировать все действующие программы и понять, чего нам не хватает и соответственно подготовить эти предложения к докладу", - добавил он.
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