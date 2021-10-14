https://ria.ru/20211014/tseny-1754555439.html

Мишустин оценил меры сдерживания цен на продукты

Мишустин оценил меры сдерживания цен на продукты - РИА Новости, 14.10.2021

Мишустин оценил меры сдерживания цен на продукты

Меры правительства РФ по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:56

2021-10-14T13:56

2021-10-14T14:16

россия

продукты

цены

экономика

андрей белоусов

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Меры правительства РФ по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."В связи с тем, что есть достаточно много предложений экономического характера от других федеральных органов власти по решению этих проблем, я попросил бы Андрея Рэмовича Белоусова скоординировать эту работу в правительстве, провести ее со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами", - сказал Мишустин."Надо проанализировать все действующие программы и понять, чего нам не хватает и соответственно подготовить эти предложения к докладу", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/produkty-1754072884.html

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россия, продукты, цены, экономика, андрей белоусов, михаил мишустин