https://ria.ru/20211014/tsb-1754628519.html

ЦБ ожидает снижения стоимости энергоресурсов

ЦБ ожидает снижения стоимости энергоресурсов - РИА Новости, 14.10.2021

ЦБ ожидает снижения стоимости энергоресурсов

Банк России ожидает снижения стоимости энергоресурсов в среднесрочной перспективе, но эти значения все равно будут выше, чем за два-три года до пандемии... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T18:45

2021-10-14T18:45

2021-10-14T18:45

экономика

центральный банк рф (цб рф)

цены на нефть

институт международных финансов

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Банк России ожидает снижения стоимости энергоресурсов в среднесрочной перспективе, но эти значения все равно будут выше, чем за два-три года до пандемии коронавируса, сказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Наша позиция остается неизменной: произойдет снижение стоимости энергоресурсов в среднесрочной перспективе, но этот более низкий уровень все равно будет более высоким, чем среднее значение, которое мы наблюдали за два-три года до коронавируса", - сказал он, выступая на ежегодной встрече Института международных финансов.Мировые цены на нефть сейчас находятся на максимумах за последние несколько лет. Так, марка Brent 11 октября превысила 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года и с тех пор торгуется около этого уровня.Банк России в середине июля повысил прогнозы средней цены на нефть марки Urals: на 2021 год до 65 с 60 долларов за баррель, на 2022 год - до 60 с 55 долларов, на 2023 год – до 55 с 50 долларов.

https://ria.ru/20211014/raschety-1754481199.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть, институт международных финансов, россия