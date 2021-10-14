https://ria.ru/20211014/trebovanie-1754563758.html

Для собственников опасных для экологии предприятий введут новое требование

Для собственников опасных для экологии предприятий введут новое требование - РИА Новости, 14.10.2021

Для собственников опасных для экологии предприятий введут новое требование

Собственников предприятий, опасных для окружающей среды, обяжут за пять лет до конца срока эксплуатации объекта разработать план по ликвидации загрязнений,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:26

2021-10-14T14:26

2021-10-14T14:26

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Собственников предприятий, опасных для окружающей среды, обяжут за пять лет до конца срока эксплуатации объекта разработать план по ликвидации загрязнений, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Сегодня внесем ряд изменений в закон об охране окружающей среды и другие нормативные акты. Эти поправки обяжут владельцев опасных промышленных объектов, которые отнесены к первому и второму классам и где используются токсические вещества, убирать весь ущерб нанесенный природе в процессе деятельности. За пять лет до конца срока эксплуатации опасного объекта собственник будет обязан разработать план по ликвидации загрязнения", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20211005/ekologiya-1753210958.html

россия

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2021

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общество, михаил мишустин, россия