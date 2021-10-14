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Для собственников опасных для экологии предприятий введут новое требование
Для собственников опасных для экологии предприятий введут новое требование - РИА Новости, 14.10.2021
Для собственников опасных для экологии предприятий введут новое требование
Собственников предприятий, опасных для окружающей среды, обяжут за пять лет до конца срока эксплуатации объекта разработать план по ликвидации загрязнений,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:26
2021-10-14T14:26
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Собственников предприятий, опасных для окружающей среды, обяжут за пять лет до конца срока эксплуатации объекта разработать план по ликвидации загрязнений, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."Сегодня внесем ряд изменений в закон об охране окружающей среды и другие нормативные акты. Эти поправки обяжут владельцев опасных промышленных объектов, которые отнесены к первому и второму классам и где используются токсические вещества, убирать весь ущерб нанесенный природе в процессе деятельности. За пять лет до конца срока эксплуатации опасного объекта собственник будет обязан разработать план по ликвидации загрязнения", - сказал Мишустин.
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общество, михаил мишустин, россия
14:26 14.10.2021
 
Для собственников опасных для экологии предприятий введут новое требование

Владельцев опасных для экологии предприятий обяжут создать план по ликвидации загрязнений

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Собственников предприятий, опасных для окружающей среды, обяжут за пять лет до конца срока эксплуатации объекта разработать план по ликвидации загрязнений, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Сегодня внесем ряд изменений в закон об охране окружающей среды и другие нормативные акты. Эти поправки обяжут владельцев опасных промышленных объектов, которые отнесены к первому и второму классам и где используются токсические вещества, убирать весь ущерб нанесенный природе в процессе деятельности. За пять лет до конца срока эксплуатации опасного объекта собственник будет обязан разработать план по ликвидации загрязнения", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:49
Путин призвал не затягивать с созданием системы мониторинга экологии
 
ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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