https://ria.ru/20211014/torbakhov-1754501168.html

Александр Торбахов: Не обязательно быть супергероем. Главное - будь собой

Александр Торбахов: Не обязательно быть супергероем. Главное - будь собой - РИА Новости, 14.10.2021

Александр Торбахов: Не обязательно быть супергероем. Главное - будь собой

О ребрендинге билайна и новой клиентоцентричной стратегии компании в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор ПАО "Вымпелком" Александр Торбахов. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:02

2021-10-14T11:02

2021-10-14T11:02

новости компаний - экономика

вымпелком

билайн

александр торбахов

мобильная связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754501538_0:460:2048:1612_1920x0_80_0_0_fac17c98524f6ebd7d59c5aa703a8415.jpg

О ребрендинге билайна и новой клиентоцентричной стратегии компании в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор ПАО "Вымпелком" Александр Торбахов.— Александр, у билайн произошёл первый за более чем 15 лет ребрендинг. Почему сейчас?— Мы провели масштабный анализ для того, чтоб понять - насколько нам это вообще нужно. Потому что нет ничего хуже, чем ребрендинг ради ребрендинга. Поменять вывеску можно всегда, важно, что именно ты хочешь этим сообщить людям.Основными драйверами этого процесса стали, с одной стороны, серьёзное обновление руководящей команды, а с другой – те изменения, которые мы инициировали по всем фронтам: улучшение качества связи по всей стране, наше новое позиционирование как инженерной компании, которая предоставляет базис для цифровизации, разворот в сторону клиентоцентричности и глубокого партнёрства.К концу прошлого года стало понятно, что масштаб изменений и их количество настолько велико, что для того, чтобы о них рассказать, недостаточно просто рекламной кампании.Если мы хотим показать абонентам и корпоративным партнёрам весь масштаб изменений, мы должны отразить это в бренде. Настало время поменять визуальный стиль компании, язык, на котором мы говорим с клиентом.Показать, как теперь управляется наша техническая сеть, как производятся новые продукты, как контролируется качество, как выстроен процесс обслуживания в магазинах, как строятся сценарии обслуживания в приложении.Сказать и о том, что мы все ещё можем ошибаться, но обещаем быстро исправлять ошибки и двигаться дальше. Мы - "на твоей стороне".— Расскажите подробнее про этот новый слоган - что компания в него вкладывает?— Когда в середине 2000-х билайн представил свой новый бренд, его слоганом стало "Живи на яркой стороне". Это отличный слоган, но он принадлежит своему времени, когда мы все были немного "на кураже", и не отвечает сегодняшним потребностям клиентов. В какой-то момент мы поняли, что это начало негативно отражаться на восприятии бренда. Жизнь изменилась, изменились люди. Не нужно каждый день стараться быть суперменом. По-моему, люди хотят, что бы им просто дали быть самими собой.Мы вместе с командой долго решали, стоит ли создавать все с нуля или обновлять существующую креативную рамку. И если обновлять, то в каком направлении? Ответ, в общем-то, пришёл прямо из нашей новой стратегии, фокусом которой является клиентоцентричность. Мы поняли, что в новом мире, который предлагает такое обширное пространство возможностей и путей для самореализации, очень просто потеряться. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, – встать на сторону клиента. "билайн на твоей стороне" - это и есть концентрированная клиентоцентричность. Тебе не обязательно быть супергероем: ты можешь быть сильным или слабым, весёлым или грустным, - главное, будь собой, а билайн постарается помочь тебе.— При этом логотип и прочие атрибуты бренда практически не изменились?— Это не совсем так, но, действительно, одной из наших задач было сохранение индивидуальности предыдущего бренда. Опять же, для своего времени этот логотип был революционным и с годами он подтвердил свою ценность.В итоге новый логотип получился именно таким, каким мы хотели. Он современный, объёмный, цифровой, при этом живой, не статичный, яркий. Он как наш клиент – может быть разным. Отсюда и новое написание бренда – билайн со строчной буквы. Это живой, простой и динамический вариант для цифрового мира, в котором скорость отправки сообщения важнее, чем заглавная буква. Мы, кстати, на нем не настаиваем, хотите писать Билайн с большой – пишите, ваше право.— билайн известен рекламными кампаниями со знаменитостями. Здесь тоже планируются изменения?— Мне кажется, что этот бесконечный парад "селебрити" уже утомил клиента, в какой-то момент люди перестали отличать одну рекламу от другой. Наша новая реклама с использованием позиционирования "на твоей стороне" будет ставить в центр внимания человека и его потребности. Конечно, в рекламе могут появляться и знаменитости, но показаны они будут исключительно со своей личной, человеческой стороны.— Вместе с новым брендом вы представили ещё ряд продуктов – например, новый тариф "конструктор".— Нам показалось правильным запустить его именно вместе с новым брендом, так как он отражает ключевой посыл ребрендинга. Новый тариф заточен под индивидуальность клиента, его можно настроить под себя: добавить все что нужно, избавиться от лишних для вас опций.— Вы также объявили о запуске сервиса по поиску людей "Билайн.Поиск" для волонтёров отряда "ЛизаАлерт". Как он работает?— Мы много лет сотрудничаем с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт", предлагаем им самые современные продукты, в том числе,на основе ИИ. "Билайн.Поиск" - новейший из таких продуктов.Это сервис, который на основе анализа больших данных определяет людей, которые потенциально могли оказаться в зоне исчезновения человека и, может быть, видели его или вступали с ним в контакт. Он в автоматическом режиме делает то, на что у десятков волонтёров ушли бы долгие часы.— Ранее вы говорили о развитии "глубокого партнёрства" с корпоративными партнёрами. Что под этим подразумевается?— Мы очень ценим наши горизонтальные партнёрства. Яркий пример – наши проекты с Альфа-Групп. Это кобрендинговая карта билайна и Альфа-Банка, проекты с Альфа-Страхованием. Мы планируем расширять такие проекты – это одна из основ нашей стратегии и глобальная точка роста для всей компании.— Во сколько обошёлся ребрендинг?— На самом деле, относительно недорого – в рамках нашего маркетингового бюджета. В будущем существенных затрат на ребрендинг тоже не планируется – мы не собираемся делать одномоментную замену всех вывесок. Оформление салонов будет изменяться постепенно. Будет меняться формат обслуживания, сейчас пилотируется новая сервисная модель. Недостаточно просто поменять вывеску – она должна сообщать клиенту, что здесь его ждёт новый формат обслуживания.Причём изменения коснутся не только формата обслуживания клиента, многое поменяется и для сотрудников. Мы понимаем, сколь тяжёлой порой бывает работа в салонах связи и эту тему мы, естественно, не могли обойти стороной.— Предполагаются ли изменения и во внутреннем бренде?— Наш HR-бренд довольно радикально изменился с тех пор, как мы взяли курс на создание инженерной компании. Сегодня это ИТ-специалисты, технари, глубоко погруженные в проблему и способные формировать центры компетенций внутри компании.

https://ria.ru/20211012/laboratoriya-1754154095.html

https://ria.ru/20211011/svyaz-1754030432.html

https://ria.ru/20210806/svyaz-1744682538.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, вымпелком, билайн, александр торбахов, мобильная связь