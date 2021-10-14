Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/torbakhov-1754501168.html
Александр Торбахов: Не обязательно быть супергероем. Главное - будь собой
Александр Торбахов: Не обязательно быть супергероем. Главное - будь собой - РИА Новости, 14.10.2021
Александр Торбахов: Не обязательно быть супергероем. Главное - будь собой
О ребрендинге билайна и новой клиентоцентричной стратегии компании в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор ПАО "Вымпелком" Александр Торбахов. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:02
2021-10-14T11:02
новости компаний - экономика
вымпелком
билайн
александр торбахов
мобильная связь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754501538_0:460:2048:1612_1920x0_80_0_0_fac17c98524f6ebd7d59c5aa703a8415.jpg
О ребрендинге билайна и новой клиентоцентричной стратегии компании в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор ПАО "Вымпелком" Александр Торбахов.— Александр, у билайн произошёл первый за более чем 15 лет ребрендинг. Почему сейчас?— Мы провели масштабный анализ для того, чтоб понять - насколько нам это вообще нужно. Потому что нет ничего хуже, чем ребрендинг ради ребрендинга. Поменять вывеску можно всегда, важно, что именно ты хочешь этим сообщить людям.Основными драйверами этого процесса стали, с одной стороны, серьёзное обновление руководящей команды, а с другой – те изменения, которые мы инициировали по всем фронтам: улучшение качества связи по всей стране, наше новое позиционирование как инженерной компании, которая предоставляет базис для цифровизации, разворот в сторону клиентоцентричности и глубокого партнёрства.К концу прошлого года стало понятно, что масштаб изменений и их количество настолько велико, что для того, чтобы о них рассказать, недостаточно просто рекламной кампании.Если мы хотим показать абонентам и корпоративным партнёрам весь масштаб изменений, мы должны отразить это в бренде. Настало время поменять визуальный стиль компании, язык, на котором мы говорим с клиентом.Показать, как теперь управляется наша техническая сеть, как производятся новые продукты, как контролируется качество, как выстроен процесс обслуживания в магазинах, как строятся сценарии обслуживания в приложении.Сказать и о том, что мы все ещё можем ошибаться, но обещаем быстро исправлять ошибки и двигаться дальше. Мы - "на твоей стороне".— Расскажите подробнее про этот новый слоган - что компания в него вкладывает?— Когда в середине 2000-х билайн представил свой новый бренд, его слоганом стало "Живи на яркой стороне". Это отличный слоган, но он принадлежит своему времени, когда мы все были немного "на кураже", и не отвечает сегодняшним потребностям клиентов. В какой-то момент мы поняли, что это начало негативно отражаться на восприятии бренда. Жизнь изменилась, изменились люди. Не нужно каждый день стараться быть суперменом. По-моему, люди хотят, что бы им просто дали быть самими собой.Мы вместе с командой долго решали, стоит ли создавать все с нуля или обновлять существующую креативную рамку. И если обновлять, то в каком направлении? Ответ, в общем-то, пришёл прямо из нашей новой стратегии, фокусом которой является клиентоцентричность. Мы поняли, что в новом мире, который предлагает такое обширное пространство возможностей и путей для самореализации, очень просто потеряться. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, – встать на сторону клиента. "билайн на твоей стороне" - это и есть концентрированная клиентоцентричность. Тебе не обязательно быть супергероем: ты можешь быть сильным или слабым, весёлым или грустным, - главное, будь собой, а билайн постарается помочь тебе.— При этом логотип и прочие атрибуты бренда практически не изменились?— Это не совсем так, но, действительно, одной из наших задач было сохранение индивидуальности предыдущего бренда. Опять же, для своего времени этот логотип был революционным и с годами он подтвердил свою ценность.В итоге новый логотип получился именно таким, каким мы хотели. Он современный, объёмный, цифровой, при этом живой, не статичный, яркий. Он как наш клиент – может быть разным. Отсюда и новое написание бренда – билайн со строчной буквы. Это живой, простой и динамический вариант для цифрового мира, в котором скорость отправки сообщения важнее, чем заглавная буква. Мы, кстати, на нем не настаиваем, хотите писать Билайн с большой – пишите, ваше право.— билайн известен рекламными кампаниями со знаменитостями. Здесь тоже планируются изменения?— Мне кажется, что этот бесконечный парад "селебрити" уже утомил клиента, в какой-то момент люди перестали отличать одну рекламу от другой. Наша новая реклама с использованием позиционирования "на твоей стороне" будет ставить в центр внимания человека и его потребности. Конечно, в рекламе могут появляться и знаменитости, но показаны они будут исключительно со своей личной, человеческой стороны.— Вместе с новым брендом вы представили ещё ряд продуктов – например, новый тариф "конструктор".— Нам показалось правильным запустить его именно вместе с новым брендом, так как он отражает ключевой посыл ребрендинга. Новый тариф заточен под индивидуальность клиента, его можно настроить под себя: добавить все что нужно, избавиться от лишних для вас опций.— Вы также объявили о запуске сервиса по поиску людей "Билайн.Поиск" для волонтёров отряда "ЛизаАлерт". Как он работает?— Мы много лет сотрудничаем с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт", предлагаем им самые современные продукты, в том числе,на основе ИИ. "Билайн.Поиск" - новейший из таких продуктов.Это сервис, который на основе анализа больших данных определяет людей, которые потенциально могли оказаться в зоне исчезновения человека и, может быть, видели его или вступали с ним в контакт. Он в автоматическом режиме делает то, на что у десятков волонтёров ушли бы долгие часы.— Ранее вы говорили о развитии "глубокого партнёрства" с корпоративными партнёрами. Что под этим подразумевается?— Мы очень ценим наши горизонтальные партнёрства. Яркий пример – наши проекты с Альфа-Групп. Это кобрендинговая карта билайна и Альфа-Банка, проекты с Альфа-Страхованием. Мы планируем расширять такие проекты – это одна из основ нашей стратегии и глобальная точка роста для всей компании.— Во сколько обошёлся ребрендинг?— На самом деле, относительно недорого – в рамках нашего маркетингового бюджета. В будущем существенных затрат на ребрендинг тоже не планируется – мы не собираемся делать одномоментную замену всех вывесок. Оформление салонов будет изменяться постепенно. Будет меняться формат обслуживания, сейчас пилотируется новая сервисная модель. Недостаточно просто поменять вывеску – она должна сообщать клиенту, что здесь его ждёт новый формат обслуживания.Причём изменения коснутся не только формата обслуживания клиента, многое поменяется и для сотрудников. Мы понимаем, сколь тяжёлой порой бывает работа в салонах связи и эту тему мы, естественно, не могли обойти стороной.— Предполагаются ли изменения и во внутреннем бренде?— Наш HR-бренд довольно радикально изменился с тех пор, как мы взяли курс на создание инженерной компании. Сегодня это ИТ-специалисты, технари, глубоко погруженные в проблему и способные формировать центры компетенций внутри компании.
https://ria.ru/20211012/laboratoriya-1754154095.html
https://ria.ru/20211011/svyaz-1754030432.html
https://ria.ru/20210806/svyaz-1744682538.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754501538_0:268:2048:1804_1920x0_80_0_0_1416cfb1e4fcad1bd319def488bc4532.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, вымпелком, билайн, александр торбахов, мобильная связь
11:02 14.10.2021
 

Александр Торбахов: Не обязательно быть супергероем. Главное - будь собой

© Фото : пресс-служба ПАО "Вымпелком"Генеральный директор ПАО "Вымпелком" Александр Торбахов
Генеральный директор ПАО Вымпелком Александр Торбахов - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : пресс-служба ПАО "Вымпелком"
Читать ria.ru в
О ребрендинге билайна и новой клиентоцентричной стратегии компании в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор ПАО "Вымпелком" Александр Торбахов.
Александр, у билайн произошёл первый за более чем 15 лет ребрендинг. Почему сейчас?
— Мы провели масштабный анализ для того, чтоб понять - насколько нам это вообще нужно. Потому что нет ничего хуже, чем ребрендинг ради ребрендинга. Поменять вывеску можно всегда, важно, что именно ты хочешь этим сообщить людям.
Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 11:08
"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию
Основными драйверами этого процесса стали, с одной стороны, серьёзное обновление руководящей команды, а с другой – те изменения, которые мы инициировали по всем фронтам: улучшение качества связи по всей стране, наше новое позиционирование как инженерной компании, которая предоставляет базис для цифровизации, разворот в сторону клиентоцентричности и глубокого партнёрства.
К концу прошлого года стало понятно, что масштаб изменений и их количество настолько велико, что для того, чтобы о них рассказать, недостаточно просто рекламной кампании.
Если мы хотим показать абонентам и корпоративным партнёрам весь масштаб изменений, мы должны отразить это в бренде. Настало время поменять визуальный стиль компании, язык, на котором мы говорим с клиентом.Показать, как теперь управляется наша техническая сеть, как производятся новые продукты, как контролируется качество, как выстроен процесс обслуживания в магазинах, как строятся сценарии обслуживания в приложении.Сказать и о том, что мы все ещё можем ошибаться, но обещаем быстро исправлять ошибки и двигаться дальше. Мы - "на твоей стороне".
Расскажите подробнее про этот новый слоган - что компания в него вкладывает?
— Когда в середине 2000-х билайн представил свой новый бренд, его слоганом стало "Живи на яркой стороне". Это отличный слоган, но он принадлежит своему времени, когда мы все были немного "на кураже", и не отвечает сегодняшним потребностям клиентов. В какой-то момент мы поняли, что это начало негативно отражаться на восприятии бренда. Жизнь изменилась, изменились люди. Не нужно каждый день стараться быть суперменом. По-моему, люди хотят, что бы им просто дали быть самими собой.
Мы вместе с командой долго решали, стоит ли создавать все с нуля или обновлять существующую креативную рамку. И если обновлять, то в каком направлении? Ответ, в общем-то, пришёл прямо из нашей новой стратегии, фокусом которой является клиентоцентричность. Мы поняли, что в новом мире, который предлагает такое обширное пространство возможностей и путей для самореализации, очень просто потеряться. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, – встать на сторону клиента. "билайн на твоей стороне" - это и есть концентрированная клиентоцентричность. Тебе не обязательно быть супергероем: ты можешь быть сильным или слабым, весёлым или грустным, - главное, будь собой, а билайн постарается помочь тебе.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 15:03
"Билайн" обеспечил горнолыжников в Приэльбрусье стабильной связью
При этом логотип и прочие атрибуты бренда практически не изменились?
— Это не совсем так, но, действительно, одной из наших задач было сохранение индивидуальности предыдущего бренда. Опять же, для своего времени этот логотип был революционным и с годами он подтвердил свою ценность.
В итоге новый логотип получился именно таким, каким мы хотели. Он современный, объёмный, цифровой, при этом живой, не статичный, яркий. Он как наш клиент – может быть разным. Отсюда и новое написание бренда – билайн со строчной буквы. Это живой, простой и динамический вариант для цифрового мира, в котором скорость отправки сообщения важнее, чем заглавная буква. Мы, кстати, на нем не настаиваем, хотите писать Билайн с большой – пишите, ваше право.
билайн известен рекламными кампаниями со знаменитостями. Здесь тоже планируются изменения?
— Мне кажется, что этот бесконечный парад "селебрити" уже утомил клиента, в какой-то момент люди перестали отличать одну рекламу от другой. Наша новая реклама с использованием позиционирования "на твоей стороне" будет ставить в центр внимания человека и его потребности. Конечно, в рекламе могут появляться и знаменитости, но показаны они будут исключительно со своей личной, человеческой стороны.
Вместе с новым брендом вы представили ещё ряд продуктов – например, новый тариф "конструктор".
— Нам показалось правильным запустить его именно вместе с новым брендом, так как он отражает ключевой посыл ребрендинга. Новый тариф заточен под индивидуальность клиента, его можно настроить под себя: добавить все что нужно, избавиться от лишних для вас опций.
Вышка связи - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 14:12Оренбургская область
В Оренбургской области "Вымпелком" увеличит зону покрытия мобильной связью
Вы также объявили о запуске сервиса по поиску людей "Билайн.Поиск" для волонтёров отряда "ЛизаАлерт". Как он работает?
— Мы много лет сотрудничаем с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт", предлагаем им самые современные продукты, в том числе,на основе ИИ. "Билайн.Поиск" - новейший из таких продуктов.
Это сервис, который на основе анализа больших данных определяет людей, которые потенциально могли оказаться в зоне исчезновения человека и, может быть, видели его или вступали с ним в контакт. Он в автоматическом режиме делает то, на что у десятков волонтёров ушли бы долгие часы.
Ранее вы говорили о развитии "глубокого партнёрства" с корпоративными партнёрами. Что под этим подразумевается?
— Мы очень ценим наши горизонтальные партнёрства. Яркий пример – наши проекты с Альфа-Групп. Это кобрендинговая карта билайна и Альфа-Банка, проекты с Альфа-Страхованием. Мы планируем расширять такие проекты – это одна из основ нашей стратегии и глобальная точка роста для всей компании.
Во сколько обошёлся ребрендинг?
— На самом деле, относительно недорого – в рамках нашего маркетингового бюджета. В будущем существенных затрат на ребрендинг тоже не планируется – мы не собираемся делать одномоментную замену всех вывесок. Оформление салонов будет изменяться постепенно. Будет меняться формат обслуживания, сейчас пилотируется новая сервисная модель. Недостаточно просто поменять вывеску – она должна сообщать клиенту, что здесь его ждёт новый формат обслуживания.
Причём изменения коснутся не только формата обслуживания клиента, многое поменяется и для сотрудников. Мы понимаем, сколь тяжёлой порой бывает работа в салонах связи и эту тему мы, естественно, не могли обойти стороной.
Предполагаются ли изменения и во внутреннем бренде?
— Наш HR-бренд довольно радикально изменился с тех пор, как мы взяли курс на создание инженерной компании. Сегодня это ИТ-специалисты, технари, глубоко погруженные в проблему и способные формировать центры компетенций внутри компании.
 
Новости компаний - ЭкономикаВымпелКомБилайнАлександр Торбаховмобильная связь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
Лента новостейМолния