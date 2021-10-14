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Генри Кавилл разместил постер второго сезона "Ведьмака"

Генри Кавилл разместил постер второго сезона "Ведьмака" - РИА Новости, 14.10.2021

Генри Кавилл разместил постер второго сезона "Ведьмака"

Британский актер Генри Кавилл опубликовал на своей странице в Instagram новый постер второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", основанного на книгах... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T00:48

2021-10-14T00:48

2021-10-14T00:48

культура

netflix

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кино и сериалы

генри кавилл

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл опубликовал на своей странице в Instagram новый постер второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", основанного на книгах польского писателя Анджея Сапковского. Кавилл появляется на постере в образе охотника за чудовищами Геральта из Ривии, которого играет в сериале. Он одет в черные доспехи, высокие сапоги, а в руках держит меч. В официальном Twitter-аккаунте "Ведьмака" также озвучили слоган предстоящего сезона.Что точно значат эти слова, получится узнать 17 декабря. В этот день на Netflix состоится премьера новых серий. Ранее стало известно, что во втором сезоне действие будет основано на событиях, описанных в книгах Сапковского "Кровь эльфов" и "Час Презрения", а также как минимум одной важной истории из "Меча предназначения".

https://ria.ru/20210926/vedmak-1751852502.html

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netflix, новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл