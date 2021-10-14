Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211014/thewitcher-1754427720.html
Генри Кавилл разместил постер второго сезона "Ведьмака"
Генри Кавилл разместил постер второго сезона "Ведьмака" - РИА Новости, 14.10.2021
Генри Кавилл разместил постер второго сезона "Ведьмака"
Британский актер Генри Кавилл опубликовал на своей странице в Instagram новый постер второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", основанного на книгах... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T00:48
2021-10-14T00:48
культура
netflix
новости культуры
кино и сериалы
генри кавилл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156264/84/1562648460_0:21:1499:864_1920x0_80_0_0_d3d7de2076c3a54ddb4658c64cf65f43.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл опубликовал на своей странице в Instagram новый постер второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", основанного на книгах польского писателя Анджея Сапковского. Кавилл появляется на постере в образе охотника за чудовищами Геральта из Ривии, которого играет в сериале. Он одет в черные доспехи, высокие сапоги, а в руках держит меч. В официальном Twitter-аккаунте "Ведьмака" также озвучили слоган предстоящего сезона.Что точно значат эти слова, получится узнать 17 декабря. В этот день на Netflix состоится премьера новых серий. Ранее стало известно, что во втором сезоне действие будет основано на событиях, описанных в книгах Сапковского "Кровь эльфов" и "Час Презрения", а также как минимум одной важной истории из "Меча предназначения".
https://ria.ru/20210926/vedmak-1751852502.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156264/84/1562648460_74:0:1407:1000_1920x0_80_0_0_33c717213f226e0ac965ba183388ce0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
netflix, новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл
00:48 14.10.2021
 
Генри Кавилл разместил постер второго сезона "Ведьмака"

Актер Генри Кавилл опубликовал изображение из фэнтези-сериала Netflix в Instagram

© NetFlix (2019)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл опубликовал на своей странице в Instagram новый постер второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", основанного на книгах польского писателя Анджея Сапковского.
Кавилл появляется на постере в образе охотника за чудовищами Геральта из Ривии, которого играет в сериале. Он одет в черные доспехи, высокие сапоги, а в руках держит меч.
В официальном Twitter-аккаунте "Ведьмака" также озвучили слоган предстоящего сезона.
"Создан, чтобы убивать. Призван защищать", — говорится в посте.
Что точно значат эти слова, получится узнать 17 декабря. В этот день на Netflix состоится премьера новых серий.
Ранее стало известно, что во втором сезоне действие будет основано на событиях, описанных в книгах Сапковского "Кровь эльфов" и "Час Презрения", а также как минимум одной важной истории из "Меча предназначения".
Кадр из сериала Ведьмак
26 сентября, 10:14Культура
Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак"
 
КультураNetflixНовости культурыКино и сериалыГенри Кавилл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала