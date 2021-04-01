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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210401/witcher-1603811797.html
Завершились съемки второго сезона "Ведьмака"
Завершились съемки второго сезона "Ведьмака"
СМИ узнали, что съемки второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", основанного на цикле романов Анджея Сапковского, завершились, сообщает CBR со ссылкой... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T20:40
2021-04-01T20:40
генри кавилл
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что съемки второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", основанного на цикле романов Анджея Сапковского, завершились, сообщает CBR со ссылкой на художника по прическам и гриму Жаклин Ратхор. Она опубликовала в сторис Instagram снимок с очищенными досками для заметок. "Мы завершили второй сезон "Ведьмака", — написала Ратхор, добавив, что официально съемки закрываются 1 апреля. Стриминговый сервис Netflix пока объявлений не делал. Дата выхода новых серий тоже пока неизвестна. Ранее съемки неоднократно откладывали. Сначала из-за пандемии коронавируса и нескольких положительных тестов, выявленных у членов съемочной группы, а затем из-за травмы колена Генри Кавилла — исполнителя главной роли Геральта из Ривии (это произошло в январе 2021 года). В CBR отмечают, что во втором сезоне действие будет основано на событиях, описанных в книгах Сапковского "Кровь эльфов" и "Час Презрения", а также как минимум одной важной истории из "Меча предназначения". Фотографии со съемок, которые попали в Сеть, раскрыли некоторых важных персонажей из этих романов, в том числе эльфов-разбойников, всадников Дикой охоты и друзей Геральта таких, как Ламберт, Эскель и других.
https://ria.ru/20201103/vedmak-1582605156.html
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генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры, netflix

Завершились съемки второго сезона "Ведьмака"

20:40 01.04.2021
 
© NetFlix (2019)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© NetFlix (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что съемки второго сезона фэнтези-сериала Netflix "Ведьмак", основанного на цикле романов Анджея Сапковского, завершились, сообщает CBR со ссылкой на художника по прическам и гриму Жаклин Ратхор.
© Фото : rathorejacquiСкрин сторис из инстаграма Jacqueline Rathore
Скрин сторис из инстаграма Jacqueline Rathore - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : rathorejacqui
Скрин сторис из инстаграма Jacqueline Rathore
Она опубликовала в сторис Instagram снимок с очищенными досками для заметок. "Мы завершили второй сезон "Ведьмака", — написала Ратхор, добавив, что официально съемки закрываются 1 апреля.
Стриминговый сервис Netflix пока объявлений не делал. Дата выхода новых серий тоже пока неизвестна.
Ранее съемки неоднократно откладывали. Сначала из-за пандемии коронавируса и нескольких положительных тестов, выявленных у членов съемочной группы, а затем из-за травмы колена Генри Кавилла — исполнителя главной роли Геральта из Ривии (это произошло в январе 2021 года).
В CBR отмечают, что во втором сезоне действие будет основано на событиях, описанных в книгах Сапковского "Кровь эльфов" и "Час Презрения", а также как минимум одной важной истории из "Меча предназначения".
Фотографии со съемок, которые попали в Сеть, раскрыли некоторых важных персонажей из этих романов, в том числе эльфов-разбойников, всадников Дикой охоты и друзей Геральта таких, как Ламберт, Эскель и других.
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