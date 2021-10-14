12:37 14.10.2021 (обновлено: 13:16 14.10.2021)
ФСБ задержала 14 человек, подозреваемых в финансировании террористов
ФСБ задержала 14 человек, причастных к финансированию группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания лиц, причастных к финансированию международной террористической организации. Кадр видео
© ЦОС ФСБ РФ
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Силовики задержали в семи регионах России людей, причастных к спонсированию боевиков, рассказали в ЦОС ФСБ.
"ФСБ РФ в Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях проведены задержания 14 лиц, причастных к финансированию запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", действующей на территории Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении.
При обысках у подозреваемых изъяли средства коммуникаций, платежные инструменты, а также религиозно-экстремистскую литературу.
Подчеркивается, что против пятерых возбудили уголовные дела о содействии терроризму.
"Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра")*.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.