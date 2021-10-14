https://ria.ru/20211014/terrorizm-1754534672.html

ФСБ задержала 14 человек, подозреваемых в финансировании террористов

ФСБ задержала 14 человек, подозреваемых в финансировании террористов - РИА Новости, 14.10.2021

ФСБ задержала 14 человек, подозреваемых в финансировании террористов

Силовики задержали в семи регионах России людей, причастных к спонсированию боевиков, рассказали в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:37

2021-10-14T12:37

2021-10-14T13:16

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Силовики задержали в семи регионах России людей, причастных к спонсированию боевиков, рассказали в ЦОС ФСБ.При обысках у подозреваемых изъяли средства коммуникаций, платежные инструменты, а также религиозно-экстремистскую литературу.Подчеркивается, что против пятерых возбудили уголовные дела о содействии терроризму."Хайят Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра")*.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20211014/terroristy-1754525803.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия