https://ria.ru/20211014/terroristy-1754525803.html

ФСБ ликвидировала ячейку террористов во Владимирской области

ФСБ ликвидировала ячейку террористов во Владимирской области - РИА Новости, 14.10.2021

ФСБ ликвидировала ячейку террористов во Владимирской области

ФСБ пресекла на территории Владимирской области и Москвы деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО), сообщило в... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:01

2021-10-14T12:01

2021-10-14T12:01

происшествия

владимирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602585969_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d684a926402732998ed1b23250511e5a.jpg

РЯЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. ФСБ пресекла на территории Владимирской области и Москвы деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО), сообщило в четверг региональное управление ведомства."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий управлением ФСБ России по Владимирской области совместно с сотрудниками центрального аппарата ведомства на территории региона и г. Москвы вскрыта и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*", - говорится в сообщении.Уточняется, что ячейка была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик, которые причастны "к вовлечению жителей РФ в структуру МТО, публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма". Задержаны четыре иностранца, изъяты средства связи и иные материалы."29 сентября 2021 г. в отношении лидера группы следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ему избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных членов ячейки принято решение о выдворении за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок", - отмечается в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/fsb-1752940037.html

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимирская область