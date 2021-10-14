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ФСБ ликвидировала ячейку террористов во Владимирской области
ФСБ ликвидировала ячейку террористов во Владимирской области - РИА Новости, 14.10.2021
ФСБ ликвидировала ячейку террористов во Владимирской области
ФСБ пресекла на территории Владимирской области и Москвы деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО), сообщило в... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:01
2021-10-14T12:01
2021-10-14T12:01
происшествия
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. ФСБ пресекла на территории Владимирской области и Москвы деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО), сообщило в четверг региональное управление ведомства."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий управлением ФСБ России по Владимирской области совместно с сотрудниками центрального аппарата ведомства на территории региона и г. Москвы вскрыта и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*", - говорится в сообщении.Уточняется, что ячейка была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик, которые причастны "к вовлечению жителей РФ в структуру МТО, публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма". Задержаны четыре иностранца, изъяты средства связи и иные материалы."29 сентября 2021 г. в отношении лидера группы следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ему избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных членов ячейки принято решение о выдворении за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок", - отмечается в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владимирская область
ФСБ ликвидировала ячейку террористов во Владимирской области
ФСБ ликвидировала ячейку "Катиба Таухид валь-Джихад"* во Владимирской области
РЯЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. ФСБ
пресекла на территории Владимирской области
и Москвы
деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО), сообщило в четверг региональное управление ведомства.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий управлением ФСБ России
по Владимирской области совместно с сотрудниками центрального аппарата ведомства на территории региона и г. Москвы вскрыта и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ячейка была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик, которые причастны "к вовлечению жителей РФ в структуру МТО, публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма". Задержаны четыре иностранца, изъяты средства связи и иные материалы.
"29 сентября 2021 г. в отношении лидера группы следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ему избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных членов ячейки принято решение о выдворении за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок", - отмечается в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России