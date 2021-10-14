https://ria.ru/20211014/telo-1754500247.html
В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка
В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка - РИА Новости, 14.10.2021
В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка
Подростка, пропавшего под Рязанью неделю назад, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в Рязанском межрайонном следственном отделе регионального главка СК. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:05
2021-10-14T10:05
2021-10-14T10:47
происшествия
рязанская область
рязань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
РЯЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Подростка, пропавшего под Рязанью неделю назад, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в Рязанском межрайонном следственном отделе регионального главка СК."Найдено тело мальчика с признаками насильственной смерти. <…> Есть подозреваемые", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе управления СК уточнили, что по делу проходят два фигуранта — мужчина и женщина.Пятнадцатилетний житель поселка учхоза Стенькино Рязанского района пропал 8 октября. Два дня спустя следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Как пишут местные СМИ, тело мальчика обнаружили накануне вечером в деревне Хирино. По словам источников изданий, место указал один из задержанных — отчим подростка. Официально эта информация пока не подтверждается.
https://ria.ru/20210929/podrostok-1752318017.html
рязанская область
рязань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:05 14.10.2021 (обновлено: 10:47 14.10.2021)
В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка
В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка с признаками насильственной смерти