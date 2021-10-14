https://ria.ru/20211014/telo-1754500247.html

В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка

В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка - РИА Новости, 14.10.2021

В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка

Подростка, пропавшего под Рязанью неделю назад, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в Рязанском межрайонном следственном отделе регионального главка СК. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:05

2021-10-14T10:05

2021-10-14T10:47

происшествия

рязанская область

рязань

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Подростка, пропавшего под Рязанью неделю назад, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в Рязанском межрайонном следственном отделе регионального главка СК."Найдено тело мальчика с признаками насильственной смерти. <…> Есть подозреваемые", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе управления СК уточнили, что по делу проходят два фигуранта — мужчина и женщина.Пятнадцатилетний житель поселка учхоза Стенькино Рязанского района пропал 8 октября. Два дня спустя следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Как пишут местные СМИ, тело мальчика обнаружили накануне вечером в деревне Хирино. По словам источников изданий, место указал один из задержанных — отчим подростка. Официально эта информация пока не подтверждается.

https://ria.ru/20210929/podrostok-1752318017.html

рязанская область

рязань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия