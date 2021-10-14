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В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка
В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка - РИА Новости, 14.10.2021
В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка
Подростка, пропавшего под Рязанью неделю назад, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в Рязанском межрайонном следственном отделе регионального главка СК. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:05
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происшествия
рязанская область
рязань
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россия
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РЯЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Подростка, пропавшего под Рязанью неделю назад, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в Рязанском межрайонном следственном отделе регионального главка СК."Найдено тело мальчика с признаками насильственной смерти. &lt;…&gt; Есть подозреваемые", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе управления СК уточнили, что по делу проходят два фигуранта — мужчина и женщина.Пятнадцатилетний житель поселка учхоза Стенькино Рязанского района пропал 8 октября. Два дня спустя следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Как пишут местные СМИ, тело мальчика обнаружили накануне вечером в деревне Хирино. По словам источников изданий, место указал один из задержанных — отчим подростка. Официально эта информация пока не подтверждается.
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происшествия, рязанская область, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:05 14.10.2021 (обновлено: 10:47 14.10.2021)
 
В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка

В Рязанской области нашли тело пропавшего подростка с признаками насильственной смерти

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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РЯЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Подростка, пропавшего под Рязанью неделю назад, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в Рязанском межрайонном следственном отделе регионального главка СК.
"Найдено тело мальчика с признаками насильственной смерти. <…> Есть подозреваемые", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе управления СК уточнили, что по делу проходят два фигуранта — мужчина и женщина.
Пятнадцатилетний житель поселка учхоза Стенькино Рязанского района пропал 8 октября. Два дня спустя следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Как пишут местные СМИ, тело мальчика обнаружили накануне вечером в деревне Хирино. По словам источников изданий, место указал один из задержанных — отчим подростка. Официально эта информация пока не подтверждается.
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ПроисшествияРязанская областьРязаньСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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