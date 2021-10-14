https://ria.ru/20211014/tayvan-1754495416.html
Слова Лаврова о Тайване привели китайцев в восторг
Слова Лаврова о Тайване привели китайцев в восторг - РИА Новости, 14.10.2021
Слова Лаврова о Тайване привели китайцев в восторг
Читатели китайского издания "Гуаньча" положительно оценили слова главы российского МИД Сергея Лаврова, заявившего, что Россия, как и подавляющее большинство... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:24
2021-10-14T09:24
2021-10-14T10:38
в мире
китай
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сергей лавров
гоминьдан
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" положительно оценили слова главы российского МИД Сергея Лаврова, заявившего, что Россия, как и подавляющее большинство стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики."Это основа китайско-российской дружбы и основа отношений любой страны с Китаем", — написал пользователь под ником Xiaoxia."Россия — хороший партнер, хороший сосед и отличный друг", — добавил другой комментатор.Некоторые читатели посчитали, что позиция Лаврова точнее выражает отношение Пекина к Тайваню, чем заявления официальных лиц, называющих остров "частью Китая" (а не КНР)."Тайвань — часть Китая" и "Тайвань находится в составе Китайской Народной Республики" — это совсем не одно и то же. Да, Тайвань является частью Китая. Китай здесь — это Китайская Народная Республика, а не Китайская Республика (Тайвань), в итоге слово одно, а смысл каждый вкладывает свой!" — пояснил один из них."Верно! Тайвань является частью Китайской Народной Республики, это всем ясно!" — добавил другой.Кроме того, пользователи "Гуаньча" поддержали принадлежность Курильских островов России.Китай считает Тайвань своей провинцией и крайне ревностно относится к любым официальным контактам зарубежных стран с Тайбэем. Признание единого Китая — одно из условий установления официальных дипломатических отношений с Пекином.Связи между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне.В конце 1980-х между Тайванем и материковой частью Китая возобновились деловые и неформальные контакты, а сначала 1990-х стороны стали взаимодействовать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211013/tayvan-1754340074.html
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в мире, китай, тайвань, сергей лавров, гоминьдан, россия
09:24 14.10.2021 (обновлено: 10:38 14.10.2021)
Слова Лаврова о Тайване привели китайцев в восторг
Читатели "Гуанча": слова Лаврова о принадлежности Тайваня к КНР свидетельствуют о дружбе
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Читатели китайского издания "Гуаньча
" положительно оценили слова главы российского МИД Сергея Лаврова, заявившего, что Россия, как и подавляющее большинство стран мира, считает Тайвань
частью Китайской Народной Республики.
"Это основа китайско-российской дружбы и основа отношений любой страны с Китаем", — написал пользователь под ником Xiaoxia.
"Россия — хороший партнер, хороший сосед и отличный друг", — добавил другой комментатор.
Некоторые читатели посчитали, что позиция Лаврова точнее выражает отношение Пекина к Тайваню, чем заявления официальных лиц, называющих остров "частью Китая" (а не КНР).
"Тайвань — часть Китая" и "Тайвань находится в составе Китайской Народной Республики" — это совсем не одно и то же. Да, Тайвань является частью Китая. Китай здесь — это Китайская Народная Республика, а не Китайская Республика (Тайвань), в итоге слово одно, а смысл каждый вкладывает свой!" — пояснил один из них.
"Верно! Тайвань является частью Китайской Народной Республики, это всем ясно!" — добавил другой.
Кроме того, пользователи "Гуаньча" поддержали принадлежность Курильских островов России
.
Китай считает Тайвань своей провинцией и крайне ревностно относится к любым официальным контактам зарубежных стран с Тайбэем. Признание единого Китая — одно из условий установления официальных дипломатических отношений с Пекином.
Связи между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались силы Гоминьдана
во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне.
В конце 1980-х между Тайванем и материковой частью Китая возобновились деловые и неформальные контакты, а сначала 1990-х стороны стали взаимодействовать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>