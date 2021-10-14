Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/tayvan-1754495416.html
Слова Лаврова о Тайване привели китайцев в восторг
Слова Лаврова о Тайване привели китайцев в восторг - РИА Новости, 14.10.2021
Слова Лаврова о Тайване привели китайцев в восторг
Читатели китайского издания "Гуаньча" положительно оценили слова главы российского МИД Сергея Лаврова, заявившего, что Россия, как и подавляющее большинство... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:24
2021-10-14T10:38
в мире
китай
тайвань
сергей лавров
гоминьдан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753387486_0:14:3106:1761_1920x0_80_0_0_55ec4b2d3c307cf2297a20cde29795e7.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" положительно оценили слова главы российского МИД Сергея Лаврова, заявившего, что Россия, как и подавляющее большинство стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики."Это основа китайско-российской дружбы и основа отношений любой страны с Китаем", — написал пользователь под ником Xiaoxia."Россия — хороший партнер, хороший сосед и отличный друг", — добавил другой комментатор.Некоторые читатели посчитали, что позиция Лаврова точнее выражает отношение Пекина к Тайваню, чем заявления официальных лиц, называющих остров "частью Китая" (а не КНР)."Тайвань — часть Китая" и "Тайвань находится в составе Китайской Народной Республики" — это совсем не одно и то же. Да, Тайвань является частью Китая. Китай здесь — это Китайская Народная Республика, а не Китайская Республика (Тайвань), в итоге слово одно, а смысл каждый вкладывает свой!" — пояснил один из них."Верно! Тайвань является частью Китайской Народной Республики, это всем ясно!" — добавил другой.Кроме того, пользователи "Гуаньча" поддержали принадлежность Курильских островов России.Китай считает Тайвань своей провинцией и крайне ревностно относится к любым официальным контактам зарубежных стран с Тайбэем. Признание единого Китая — одно из условий установления официальных дипломатических отношений с Пекином.Связи между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне.В конце 1980-х между Тайванем и материковой частью Китая возобновились деловые и неформальные контакты, а сначала 1990-х стороны стали взаимодействовать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211013/tayvan-1754340074.html
https://ria.ru/20210816/kitay-1745895923.html
https://ria.ru/20210517/tayvan-1732524714.html
китай
тайвань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753387486_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_ca53741e4e1dc4d2d2223478fec481e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, китай, тайвань, сергей лавров, гоминьдан, россия
09:24 14.10.2021 (обновлено: 10:38 14.10.2021)
 
Слова Лаврова о Тайване привели китайцев в восторг

Читатели "Гуанча": слова Лаврова о принадлежности Тайваня к КНР свидетельствуют о дружбе

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" положительно оценили слова главы российского МИД Сергея Лаврова, заявившего, что Россия, как и подавляющее большинство стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики.
"Это основа китайско-российской дружбы и основа отношений любой страны с Китаем", — написал пользователь под ником Xiaoxia.
"Россия — хороший партнер, хороший сосед и отличный друг", — добавил другой комментатор.
Некоторые читатели посчитали, что позиция Лаврова точнее выражает отношение Пекина к Тайваню, чем заявления официальных лиц, называющих остров "частью Китая" (а не КНР).
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 11:37
В МИД Китая одобрили позицию Лаврова по Тайваню
"Тайвань — часть Китая" и "Тайвань находится в составе Китайской Народной Республики" — это совсем не одно и то же. Да, Тайвань является частью Китая. Китай здесь — это Китайская Народная Республика, а не Китайская Республика (Тайвань), в итоге слово одно, а смысл каждый вкладывает свой!" — пояснил один из них.
"Верно! Тайвань является частью Китайской Народной Республики, это всем ясно!" — добавил другой.
Кроме того, пользователи "Гуаньча" поддержали принадлежность Курильских островов России.
Старый город Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 11:50
"Безмозглые лакеи": китайцы раскритиковали Литву из-за ситуации с Тайванем
Китай считает Тайвань своей провинцией и крайне ревностно относится к любым официальным контактам зарубежных стран с Тайбэем. Признание единого Китая — одно из условий установления официальных дипломатических отношений с Пекином.
Связи между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне.
В конце 1980-х между Тайванем и материковой частью Китая возобновились деловые и неформальные контакты, а сначала 1990-х стороны стали взаимодействовать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Тайваньский солдат с флагом во время учений на военной базе Синьчжу - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 08:00
Запад готовят к войне за Тайвань
 
В миреКитайТайваньСергей ЛавровГоминьданРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
Лента новостейМолния