https://ria.ru/20211014/tayfun-1754496279.html
Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 30
Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 30 - РИА Новости, 14.10.2021
Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 30
Число жертв тайфуна Maring (Kompasu), который прошел на днях на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 30, травмы получили еще три человека, 14 считаются... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:29
2021-10-14T09:29
2021-10-14T10:24
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лусон (остров)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число жертв тайфуна Maring (Kompasu), который прошел на днях на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 30, травмы получили еще три человека, 14 считаются пропавшими без вести, говорится в опубликованном в четверг сообщении Государственного совета по сокращению и управлению рисками стихийных бедствий.Ранее в провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, обширные территории пострадали от наводнений. В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин. Эвакуировано около 15 тысяч человек.По данным управления, в 110 городах Филиппин наблюдались перебои в электроснабжении, повреждены 325 домов, более четверти из которых разрушены полностью. Ущерб для сельского хозяйства составил свыше 21,5 миллиона долларов.
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в мире, филиппины, лусон (остров), происшествия, тайфун, новости - туризм
09:29 14.10.2021 (обновлено: 10:24 14.10.2021)
Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 30
Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 30, пропали без вести 14 человек