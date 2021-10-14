https://ria.ru/20211014/tayfun-1754484365.html

Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек

Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек - РИА Новости, 14.10.2021

Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек

Число жертв тайфуна Maring (Kompasu), бушевавшего на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 19 человек, 13 числятся пропавшими без вести, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T05:04

2021-10-14T05:04

2021-10-14T05:04

в мире

филиппины

лусон (остров)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число жертв тайфуна Maring (Kompasu), бушевавшего на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 19 человек, 13 числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на власти.Как сообщалось ранее, в провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, обширные территории пострадали от наводнений. В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин, но синоптики предупредили об угрозе продолжения дождей. Были эвакуированы более 10 тысяч человек."Девятнадцать человек погибли, а еще 13 пропали без вести в результате тропического циклона Maring", - говорится в сообщении телеканала.Сообщается, что государственный совет по сокращению и управлению рисками стихийных бедствий проверяет также сообщения об 11 других погибших, трех раненых и одном пропавшем без вести.

https://ria.ru/20211012/tayfun-1754147745.html

филиппины

лусон (остров)

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в мире, филиппины, лусон (остров)