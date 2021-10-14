https://ria.ru/20211014/tayfun-1754484365.html
Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек
Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек - РИА Новости, 14.10.2021
Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек
Число жертв тайфуна Maring (Kompasu), бушевавшего на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 19 человек, 13 числятся пропавшими без вести, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T05:04
2021-10-14T05:04
2021-10-14T05:04
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филиппины
лусон (остров)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число жертв тайфуна Maring (Kompasu), бушевавшего на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 19 человек, 13 числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на власти.Как сообщалось ранее, в провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, обширные территории пострадали от наводнений. В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин, но синоптики предупредили об угрозе продолжения дождей. Были эвакуированы более 10 тысяч человек."Девятнадцать человек погибли, а еще 13 пропали без вести в результате тропического циклона Maring", - говорится в сообщении телеканала.Сообщается, что государственный совет по сокращению и управлению рисками стихийных бедствий проверяет также сообщения об 11 других погибших, трех раненых и одном пропавшем без вести.
https://ria.ru/20211012/tayfun-1754147745.html
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в мире, филиппины, лусон (остров)
Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек
Число жертв тайфуна Maring на Филиппинах достигло 19 человек, 13 пропали без вести