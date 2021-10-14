Билайн запускает новый тариф-конструктор
© Пресс-служба "Вымпелком"Билайн запускает новый тариф-конструктор
© Пресс-служба "Вымпелком"
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка билайн) запускает новый тариф-конструктор "Твое решение", позволяющий пользователям самим выбирать объемы пакетов в минутах и гигабайтах, а также активировать дополнительные опции в соответствии с индивидуальными потребностями, сообщает мобильный оператор.
"Новый тариф дает выбор из различных по объему пакетов минут и Гб, безлимитные мессенджеры, включенные в абонентскую плату по тарифу, а также возможность дополнительно подключить пакеты SMS, безлимитные звонки внутри сети и безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы (в том числе, отдельно на каждый сервис)", - говорится в сообщении.
Абонентам тарифа также будет доступен сервис "билайн ТВ".
К концу первого месяца пользования тарифом для каждого абонента будет сформировано персональное предложение по конфигурации тарифа, основанное на его текущих потребностях в услугах связи.
В компании отметили, что новый тариф "дает полную прозрачность списаний и исключает какое-либо "навязывание" услуг". Абонент, подключивший "Твоё решение", может в любое время изменить пакет минут и гигабайтов в пределах доступных комбинаций, а также поменять набор опций.
"Твое решение" от билайн — это новый персональный подход к нашим клиентам. Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать для них самые лучшие и полезные условия", - прокомментировала исполнительный вице-президент по розничному бизнесу оператора Светлана Кирсанова.
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