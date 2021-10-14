Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/tarif-1754564601.html
Билайн запускает новый тариф-конструктор
Билайн запускает новый тариф-конструктор - РИА Новости, 14.10.2021
Билайн запускает новый тариф-конструктор
Компания "Вымпелком" (торговая марка билайн) запускает новый тариф-конструктор "Твое решение", позволяющий пользователям самим выбирать объемы пакетов в минутах РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:29
2021-10-14T14:29
новости компаний - экономика
технологии
вымпелком
билайн
мобильная связь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754561848_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b20c2562060434c4240ddcfdb1aaf864.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка билайн) запускает новый тариф-конструктор "Твое решение", позволяющий пользователям самим выбирать объемы пакетов в минутах и гигабайтах, а также активировать дополнительные опции в соответствии с индивидуальными потребностями, сообщает мобильный оператор.Абонентам тарифа также будет доступен сервис "билайн ТВ".К концу первого месяца пользования тарифом для каждого абонента будет сформировано персональное предложение по конфигурации тарифа, основанное на его текущих потребностях в услугах связи.В компании отметили, что новый тариф "дает полную прозрачность списаний и исключает какое-либо "навязывание" услуг". Абонент, подключивший "Твоё решение", может в любое время изменить пакет минут и гигабайтов в пределах доступных комбинаций, а также поменять набор опций.
https://ria.ru/20211012/laboratoriya-1754154095.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754561848_145:0:1106:720_1920x0_80_0_0_a00bcb70538ca8aea7ee628298691b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, технологии, вымпелком, билайн, мобильная связь
14:29 14.10.2021
 

Билайн запускает новый тариф-конструктор

© Пресс-служба "Вымпелком"Билайн запускает новый тариф-конструктор
Билайн запускает новый тариф-конструктор
© Пресс-служба "Вымпелком"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка билайн) запускает новый тариф-конструктор "Твое решение", позволяющий пользователям самим выбирать объемы пакетов в минутах и гигабайтах, а также активировать дополнительные опции в соответствии с индивидуальными потребностями, сообщает мобильный оператор.
"Новый тариф дает выбор из различных по объему пакетов минут и Гб, безлимитные мессенджеры, включенные в абонентскую плату по тарифу, а также возможность дополнительно подключить пакеты SMS, безлимитные звонки внутри сети и безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы (в том числе, отдельно на каждый сервис)", - говорится в сообщении.
Абонентам тарифа также будет доступен сервис "билайн ТВ".
К концу первого месяца пользования тарифом для каждого абонента будет сформировано персональное предложение по конфигурации тарифа, основанное на его текущих потребностях в услугах связи.
В компании отметили, что новый тариф "дает полную прозрачность списаний и исключает какое-либо "навязывание" услуг". Абонент, подключивший "Твоё решение", может в любое время изменить пакет минут и гигабайтов в пределах доступных комбинаций, а также поменять набор опций.
"Твое решение" от билайн — это новый персональный подход к нашим клиентам. Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать для них самые лучшие и полезные условия", - прокомментировала исполнительный вице-президент по розничному бизнесу оператора Светлана Кирсанова.
Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 11:08
"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию
 
Новости компаний - ЭкономикаТехнологииВымпелКомБилайнмобильная связь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
Лента новостейМолния