https://ria.ru/20211014/tarif-1754564601.html

Билайн запускает новый тариф-конструктор

Билайн запускает новый тариф-конструктор - РИА Новости, 14.10.2021

Билайн запускает новый тариф-конструктор

Компания "Вымпелком" (торговая марка билайн) запускает новый тариф-конструктор "Твое решение", позволяющий пользователям самим выбирать объемы пакетов в минутах РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:29

2021-10-14T14:29

2021-10-14T14:29

новости компаний - экономика

технологии

вымпелком

билайн

мобильная связь

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Компания "Вымпелком" (торговая марка билайн) запускает новый тариф-конструктор "Твое решение", позволяющий пользователям самим выбирать объемы пакетов в минутах и гигабайтах, а также активировать дополнительные опции в соответствии с индивидуальными потребностями, сообщает мобильный оператор.Абонентам тарифа также будет доступен сервис "билайн ТВ".К концу первого месяца пользования тарифом для каждого абонента будет сформировано персональное предложение по конфигурации тарифа, основанное на его текущих потребностях в услугах связи.В компании отметили, что новый тариф "дает полную прозрачность списаний и исключает какое-либо "навязывание" услуг". Абонент, подключивший "Твоё решение", может в любое время изменить пакет минут и гигабайтов в пределах доступных комбинаций, а также поменять набор опций.

https://ria.ru/20211012/laboratoriya-1754154095.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, технологии, вымпелком, билайн, мобильная связь