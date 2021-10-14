https://ria.ru/20211014/svpd-1754644783.html

Лавров и глава МИД Ирана обсудили по телефону ядерную сделку

Лавров и глава МИД Ирана обсудили по телефону ядерную сделку - РИА Новости, 14.10.2021

Лавров и глава МИД Ирана обсудили по телефону ядерную сделку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:04

2021-10-14T21:04

2021-10-14T21:09

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает МИД РФ.Уточняется, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны в четверг."Рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подтверждено, что восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной сбалансированной конфигурации – единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон. Обозначен обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД в Вене", - говорится в сообщении.Стороны также "сверили часы" по ключевым вопросам двусторонней повестки, которые обсуждались в ходе переговоров двух министров в Москве 6 октября.

https://ria.ru/20201202/programma-1587410672.html

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2021

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мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, сергей лавров