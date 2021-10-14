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Лавров и глава МИД Ирана обсудили по телефону ядерную сделку
Лавров и глава МИД Ирана обсудили по телефону ядерную сделку - РИА Новости, 14.10.2021
Лавров и глава МИД Ирана обсудили по телефону ядерную сделку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:04
2021-10-14T21:04
2021-10-14T21:09
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает МИД РФ.Уточняется, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны в четверг."Рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подтверждено, что восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной сбалансированной конфигурации – единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон. Обозначен обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД в Вене", - говорится в сообщении.Стороны также "сверили часы" по ключевым вопросам двусторонней повестки, которые обсуждались в ходе переговоров двух министров в Москве 6 октября.
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мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, сергей лавров
21:04 14.10.2021 (обновлено: 21:09 14.10.2021)
Лавров и глава МИД Ирана обсудили по телефону ядерную сделку
Лавров и глава МИД Ирана в телефонном разговоре обсудили соглашение по ядерной программе