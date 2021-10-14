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Правительство планирует запустить три новых суперсервиса в 2022 году
Правительство планирует запустить три новых суперсервиса в 2022 году - РИА Новости, 14.10.2021
Правительство планирует запустить три новых суперсервиса в 2022 году
В следующем году в России должны заработать три новых суперсервиса, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:54
2021-10-14T12:23
технологии
правительство рф
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В следующем году в России должны заработать три новых суперсервиса, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко."За последние два года на портале "Госуслуги" мы запустили 13 суперсервисов, семь &lt;...&gt; — в 2020 году и шесть &lt;...&gt; — в 2021 году. Это, например, "Поступление в вуз онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Мое здоровье онлайн", "Пенсия онлайн" и другие", — напомнил он.Теперь предстоит расширять функционал таких ресурсов и делать их более удобными для граждан. "Из новых &lt;...&gt;: "Трудовая миграция онлайн" (поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора), "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов), "Цифровое строительство" (получение комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства)", — рассказал вице-премьер.Также в следующем году планируется ввести вторую очередь сервиса "Мое здоровье онлайн": постановка на учет в системе обязательного медстрахования, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к ней онлайн.Помимо этого, необходимо запустить в полном объеме "Пенсию онлайн" — проактивное информирование о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно, а также проактивное назначение отдельных видов страховой пенсии и пенсии по старости в режиме реального времени за один день.Цель на будущий год по сервису "Поступление в вуз онлайн" — покрыть почти 100% государственных вузов и все формы обучения, а также организовать работу электронной зачетной книжки и студенческого билета. Задачи по суперсервису "Трудовые отношения онлайн" — старт электронного кадрового документооборота между сотрудниками и работодателями, комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения.
https://ria.ru/20211006/gosuslugi-1753408044.html
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технологии, правительство рф, дмитрий чернышенко, россия
10:54 14.10.2021 (обновлено: 12:23 14.10.2021)
 
Правительство планирует запустить три новых суперсервиса в 2022 году

Вице-премьер Чернышенко анонсировал запуск трех новых суперсервисов в 2022 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В следующем году в России должны заработать три новых суперсервиса, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"За последние два года на портале "Госуслуги" мы запустили 13 суперсервисов, семь <...> — в 2020 году и шесть <...> — в 2021 году. Это, например, "Поступление в вуз онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Мое здоровье онлайн", "Пенсия онлайн" и другие", — напомнил он.
Теперь предстоит расширять функционал таких ресурсов и делать их более удобными для граждан.
"Из новых <...>: "Трудовая миграция онлайн" (поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора), "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов), "Цифровое строительство" (получение комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства)", — рассказал вице-премьер.
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Также в следующем году планируется ввести вторую очередь сервиса "Мое здоровье онлайн": постановка на учет в системе обязательного медстрахования, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к ней онлайн.
Помимо этого, необходимо запустить в полном объеме "Пенсию онлайн" — проактивное информирование о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно, а также проактивное назначение отдельных видов страховой пенсии и пенсии по старости в режиме реального времени за один день.
Цель на будущий год по сервису "Поступление в вуз онлайн" — покрыть почти 100% государственных вузов и все формы обучения, а также организовать работу электронной зачетной книжки и студенческого билета.
Задачи по суперсервису "Трудовые отношения онлайн" — старт электронного кадрового документооборота между сотрудниками и работодателями, комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения.
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ТехнологииПравительство РФДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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