В РПЦ прокомментировали появление комикса о Супермене-бисексуале
Легойда о появлении комикса о Супермене-бисексуале: "Америка заслужила своих героев"
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда иронично прокомментировал сообщение о выходе комикса о Супермене-бисексуале, отметив, что "Америка заслужила своих героев".
Ранее компания DC анонсировала на своем официальном сайте выход нового комикса про сына Супермена Кларка Кента. Джон Кент, обладающий сверхспособностями своего отца, в новом номере комиксов станет бисексуалом, сообщается на сайте. Комикс появится на полках магазинов с 9 ноября.
"Создатели с восторгом рассказали о "смелом" повороте в сюжете: теперь супергерой будет представителем ЛГБТ. А это, по словам писателя Тома Тейлора, будет символизировать нечто большее, чем надежду, истину и справедливость. Пока Джон Кент (новый супергерой) спасает мир, его бойфренд спасает Джона от внутреннего выгорания. Видимо, по мнению авторов комикса, при выгорании все средства хороши. Что ж, Америка заслужила своих героев", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Первый комикс о Супермене Кларке Кенте, спасающим мир от разных напастей, был создан во вселенной DC в 1938 году. Его сын Джон Кент, унаследовавший сверхспособности отца впервые появился в одном из номеров комикса в 2016 году.