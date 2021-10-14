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Религия
https://ria.ru/20211014/supermen-1754572578.html
В РПЦ прокомментировали появление комикса о Супермене-бисексуале
В РПЦ прокомментировали появление комикса о Супермене-бисексуале - РИА Новости, 14.10.2021
В РПЦ прокомментировали появление комикса о Супермене-бисексуале
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда иронично прокомментировал сообщение о... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:02
2021-10-14T15:02
религия
в мире
сша
владимир легойда
московский патриархат
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда иронично прокомментировал сообщение о выходе комикса о Супермене-бисексуале, отметив, что "Америка заслужила своих героев".Ранее компания DC анонсировала на своем официальном сайте выход нового комикса про сына Супермена Кларка Кента. Джон Кент, обладающий сверхспособностями своего отца, в новом номере комиксов станет бисексуалом, сообщается на сайте. Комикс появится на полках магазинов с 9 ноября."Создатели с восторгом рассказали о "смелом" повороте в сюжете: теперь супергерой будет представителем ЛГБТ. А это, по словам писателя Тома Тейлора, будет символизировать нечто большее, чем надежду, истину и справедливость. Пока Джон Кент (новый супергерой) спасает мир, его бойфренд спасает Джона от внутреннего выгорания. Видимо, по мнению авторов комикса, при выгорании все средства хороши. Что ж, Америка заслужила своих героев", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Первый комикс о Супермене Кларке Кенте, спасающим мир от разных напастей, был создан во вселенной DC в 1938 году. Его сын Джон Кент, унаследовавший сверхспособности отца впервые появился в одном из номеров комикса в 2016 году.
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в мире, сша, владимир легойда, московский патриархат
15:02 14.10.2021
 
В РПЦ прокомментировали появление комикса о Супермене-бисексуале

Легойда о появлении комикса о Супермене-бисексуале: "Америка заслужила своих героев"

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда иронично прокомментировал сообщение о выходе комикса о Супермене-бисексуале, отметив, что "Америка заслужила своих героев".
Ранее компания DC анонсировала на своем официальном сайте выход нового комикса про сына Супермена Кларка Кента. Джон Кент, обладающий сверхспособностями своего отца, в новом номере комиксов станет бисексуалом, сообщается на сайте. Комикс появится на полках магазинов с 9 ноября.
"Создатели с восторгом рассказали о "смелом" повороте в сюжете: теперь супергерой будет представителем ЛГБТ. А это, по словам писателя Тома Тейлора, будет символизировать нечто большее, чем надежду, истину и справедливость. Пока Джон Кент (новый супергерой) спасает мир, его бойфренд спасает Джона от внутреннего выгорания. Видимо, по мнению авторов комикса, при выгорании все средства хороши. Что ж, Америка заслужила своих героев", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Первый комикс о Супермене Кларке Кенте, спасающим мир от разных напастей, был создан во вселенной DC в 1938 году. Его сын Джон Кент, унаследовавший сверхспособности отца впервые появился в одном из номеров комикса в 2016 году.
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