https://ria.ru/20211014/sudno-1754494943.html
Украинское судно, поврежденное в Черном море, буксируют в пункт базирования
Украинское судно, поврежденное в Черном море, буксируют в пункт базирования - РИА Новости, 14.10.2021
Украинское судно, поврежденное в Черном море, буксируют в пункт базирования
Судно военно-морских сил ВС Украины, получившее повреждения в Черном море, буксируют в пункт базирования, личный состав доставили в пункт постоянной дислокации, РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:21
2021-10-14T09:21
2021-10-14T09:21
в мире
украина
одесса
военно-морские силы украины
вооруженные силы украины
черное море
михаил забродский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154354/25/1543542549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c731f6799e925ff3075bb44d8982c78.jpg
КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Судно военно-морских сил ВС Украины, получившее повреждения в Черном море, буксируют в пункт базирования, личный состав доставили в пункт постоянной дислокации, сообщила в четверг пресс-служба ВМС.В среду пресс-служба украинских ВМС сообщила, что судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море из-за ухудшения погодных условий. Как сообщил депутат из фракции "Европейская солидарность", генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания "Балта". В ВМС уточнили, что угрозы жизни личного состава нет, также нет угрозы потери судна нет."По состоянию на 8.30 (совпадает с мск) 14.10.2021 - личный состав, который не задействован в мероприятиях по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо… Сейчас осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВС Украины и казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" министерства инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По ее данным, дополнительно задействован личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС Украины, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть.
https://ria.ru/20211008/podlodka-1753660590.html
украина
одесса
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154354/25/1543542549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a918898c617790691ac78bc6d1bbefe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, военно-морские силы украины, вооруженные силы украины, черное море, михаил забродский
Украинское судно, поврежденное в Черном море, буксируют в пункт базирования
Судно ВМС Украины, получившее повреждения в Черном море, буксируют в пункт базирования