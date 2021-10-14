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Верховный суд оставил в силе приговор Цуркан по делу о шпионаже
Верховный суд оставил в силе приговор Цуркан по делу о шпионаже - РИА Новости, 14.10.2021
Верховный суд оставил в силе приговор Цуркан по делу о шпионаже
Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты бывшего члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж, сообщили РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:08
2021-10-14T16:16
происшествия
молдавия
верховный суд рф
карина цуркан
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты бывшего члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд оставил приговор без изменения", - сказали в пресс-службе. Заседание прошло в закрытом режиме - дело содержит государственную тайну.Адвокат Цуркан Анна Ставицкая сообщила РИА Новости, что намерена подать жалобу в суд в Страсбурге. "Мы будем обращаться в ЕСПЧ", - сказала она.В конце декабря Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в июне признал приговор законным.Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или быть использовано против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.
https://ria.ru/20201229/tsurkan-1591350013.html
https://ria.ru/20211005/tsurkan-1753168085.html
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происшествия, молдавия, верховный суд рф, карина цуркан, россия
16:08 14.10.2021 (обновлено: 16:16 14.10.2021)
 
Верховный суд оставил в силе приговор Цуркан по делу о шпионаже

Верховный суд отклонил кассацию защиты осужденной за шпионаж в пользу Молдавии Цуркан

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭкс-член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан в суде
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты бывшего члена правления "Интер РАО" уроженки Молдавии Карины Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил приговор без изменения", - сказали в пресс-службе. Заседание прошло в закрытом режиме - дело содержит государственную тайну.
Карина Цуркан - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 11:32
Суд обратил в доход государства изъятые у Цуркан 656 миллионов рублей
Адвокат Цуркан Анна Ставицкая сообщила РИА Новости, что намерена подать жалобу в суд в Страсбурге. "Мы будем обращаться в ЕСПЧ", - сказала она.
В конце декабря Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в июне признал приговор законным.
Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.
Карина Цуркан - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 14:05
В Кремле ответили на вопрос о письме общественных деятелей в защиту Цуркан
Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.
Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или быть использовано против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.
Ходатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде. 10 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 00:31
Дело бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан
 
ПроисшествияМолдавияВерховный суд РФКарина ЦурканРоссия
 
 
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