https://ria.ru/20211014/stroyka-1754515885.html

Школу на 1250 мест построят в Красногорске

Школу на 1250 мест построят в Красногорске - РИА Новости, 14.10.2021

Школу на 1250 мест построят в Красногорске

Школу на 1250 мест, в основу архитектурного образа которой легла идея детского конструктора LEGO, построят в городском округе Красногорск Московской области,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:24

2021-10-14T11:24

2021-10-14T11:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

инна федотова

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Школу на 1250 мест, в основу архитектурного образа которой легла идея детского конструктора LEGO, построят в городском округе Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья. В пресс-службе отметили, что школа будет построена в рамках развития социальной инфраструктуры ЖК "Большое Путилково"."Фасады школы площадью 15,9 тысяч квадратных метров выполнят в сочетании нескольких материалов с делением на блоки – кирпичные, цветные и с эффектом деревянной поверхности. Для отделки помещений будут использовать материалы природных цветов и фактур, входную группу украсят ламели с фактурой дерева", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Инны Федотовой.Она добавила, что помещения начальной школы расположатся в отдельном блоке, первые классы – на первом этаже. Для групп продленного дня оборудуют спальни-игровые с одноярусными кроватями. Для учеников средней и старшей школ будут доступны специализированные кабинеты, лаборатории, мастерские, читальный зал с медиатекой.

https://ria.ru/20211013/ploschadki-1754417237.html

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красногорск

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московская область (подмосковье), красногорск, инна федотова