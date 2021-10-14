https://ria.ru/20211014/strelba-1754513019.html

Расстрелявший людей из лука в Норвегии ранее попадал в поле зрения полиции

Расстрелявший людей из лука в Норвегии ранее попадал в поле зрения полиции - РИА Новости, 14.10.2021

Расстрелявший людей из лука в Норвегии ранее попадал в поле зрения полиции

Обвиняемый в нападении с луком и стрелами и убийстве пяти человек в норвежском Конгсберге уже попадал в поле зрения полиции, сообщила представитель ведомства... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:11

2021-10-14T11:11

2021-10-14T11:11

в мире

норвегия

нападение с луком в норвежском городе конгсберге

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МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Обвиняемый в нападении с луком и стрелами и убийстве пяти человек в норвежском Конгсберге уже попадал в поле зрения полиции, сообщила представитель ведомства Анн Ирен Сване Матиассен.Задержанного 37-летнего датчанина допросили ночью. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20211014/datchanin-1754485233.html

норвегия

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в мире, норвегия, нападение с луком в норвежском городе конгсберге