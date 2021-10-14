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Наука
https://ria.ru/20211014/sputniki-1754609052.html
"Роскосмос" вывел на орбиту 36 британских спутников связи
"Роскосмос" вывел на орбиту 36 британских спутников связи - РИА Новости, 14.10.2021
"Роскосмос" вывел на орбиту 36 британских спутников связи
Российский разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:22
2021-10-14T17:29
наука
байконур (город)
роскосмос
космос - риа наука
oneweb
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российский разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Пуск проводился с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б"."Произошло отделение от разгонного блока последней группы спутников", — сказали в пресс-службе.Теперь группировка OneWeb на орбите составляет 358 аппаратов из планируемых 648. Новыми спутниками будет управлять оператор. Дальнейший переход на орбиту высотой 1200 километров аппараты осуществят с помощью собственных двигателей.Как уточняли агентству источники в ракетно-космической отрасли, следующие запуски в интересах OneWeb ожидаются с Байконура 27 декабря, с космодрома Куру — 6 января 2022 года, после чего 27 января — снова с Байконура.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 11: четыре с Байконура, шесть с Восточного и один с Куру.Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://ria.ru/20210915/oneweb-1750194753.html
https://ria.ru/20211014/raketa-1754536685.html
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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, oneweb
17:22 14.10.2021 (обновлено: 17:29 14.10.2021)
 
"Роскосмос" вывел на орбиту 36 британских спутников связи

"Роскосмос" вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36-ю аппаратами компании OneWeb с космодрома Восточный в Амурской области
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 36-ю аппаратами компании OneWeb с космодрома Восточный в Амурской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российский разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Пуск проводился с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б".
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 16:44
Россия до конца 2021 года запустит еще три ракеты со спутниками OneWeb
"Произошло отделение от разгонного блока последней группы спутников", — сказали в пресс-службе.
Теперь группировка OneWeb на орбите составляет 358 аппаратов из планируемых 648. Новыми спутниками будет управлять оператор. Дальнейший переход на орбиту высотой 1200 километров аппараты осуществят с помощью собственных двигателей.
Как уточняли агентству источники в ракетно-космической отрасли, следующие запуски в интересах OneWeb ожидаются с Байконура 27 декабря, с космодрома Куру — 6 января 2022 года, после чего 27 января — снова с Байконура.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 11: четыре с Байконура, шесть с Восточного и один с Куру.
Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с 36 космическими аппаратами OneWeb на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 12:44
С Восточного запустили последний "Союз" на керосине
Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
 
НаукаБайконур (город)РоскосмосКосмос - РИА НаукаOneWeb
 
 
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