https://ria.ru/20211014/sputniki-1754609052.html

"Роскосмос" вывел на орбиту 36 британских спутников связи

"Роскосмос" вывел на орбиту 36 британских спутников связи - РИА Новости, 14.10.2021

"Роскосмос" вывел на орбиту 36 британских спутников связи

Российский разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:22

2021-10-14T17:22

2021-10-14T17:29

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российский разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Пуск проводился с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б"."Произошло отделение от разгонного блока последней группы спутников", — сказали в пресс-службе.Теперь группировка OneWeb на орбите составляет 358 аппаратов из планируемых 648. Новыми спутниками будет управлять оператор. Дальнейший переход на орбиту высотой 1200 километров аппараты осуществят с помощью собственных двигателей.Как уточняли агентству источники в ракетно-космической отрасли, следующие запуски в интересах OneWeb ожидаются с Байконура 27 декабря, с космодрома Куру — 6 января 2022 года, после чего 27 января — снова с Байконура.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 11: четыре с Байконура, шесть с Восточного и один с Куру.Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210915/oneweb-1750194753.html

https://ria.ru/20211014/raketa-1754536685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, oneweb