17:22 14.10.2021 (обновлено: 17:29 14.10.2021)
"Роскосмос" вывел на орбиту 36 британских спутников связи
"Роскосмос" вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36-ю аппаратами компании OneWeb с космодрома Восточный в Амурской области
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российский разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Пуск проводился с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б".
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"Произошло отделение от разгонного блока последней группы спутников", — сказали в пресс-службе.
Теперь группировка OneWeb на орбите составляет 358 аппаратов из планируемых 648. Новыми спутниками будет управлять оператор. Дальнейший переход на орбиту высотой 1200 километров аппараты осуществят с помощью собственных двигателей.
Как уточняли агентству источники в ракетно-космической отрасли, следующие запуски в интересах OneWeb ожидаются с Байконура 27 декабря, с космодрома Куру — 6 января 2022 года, после чего 27 января — снова с Байконура.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 11: четыре с Байконура, шесть с Восточного и один с Куру.
Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.