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"Союз" вывел британские спутники OneWeb в космос
"Союз" вывел британские спутники OneWeb в космос - РИА Новости, 14.10.2021
"Союз" вывел британские спутники OneWeb в космос
Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на суборбитальную траекторию полета разгонный блок "Фрегат" в связке с 36 космическими аппаратами OneWeb, следует из... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:57
2021-10-14T12:57
2021-10-14T12:57
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на суборбитальную траекторию полета разгонный блок "Фрегат" в связке с 36 космическими аппаратами OneWeb, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".Ракета стартовала с космодрома Восточный в 12.40 мск.Согласно трансляции, третья ступень ракеты успешно отделилась от связки.Как сообщается на сайте заказчика пуска европейской компании Arianespace, дальнейшее выведение спутников на целевую орбиту высотой 450 километров будет проводиться с помощью десяти маневров разгонного блока "Фрегат" (два для выведения на орбите, восемь для доставки спутников в нужные точки). Для "Фрегата" полет станет 101-м в истории.В 16.32 мск группировка OneWeb на орбите вырастет до 358 аппаратов. После этого они будут взяты на управление оператора – одноименной компании OneWeb. Дальнейший переход на орбиту высотой 1200 километров спутники осуществят с помощью своих двигателей.Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.
https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html
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роскосмос, космос - риа наука, восточный (космодром), arianespace, земля, oneweb
"Союз" вывел британские спутники OneWeb в космос
Ракета "Союз" вывела 36 британских спутников OneWeb в космос