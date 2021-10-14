https://ria.ru/20211014/sputniki-1754539703.html

"Союз" вывел британские спутники OneWeb в космос

"Союз" вывел британские спутники OneWeb в космос - РИА Новости, 14.10.2021

"Союз" вывел британские спутники OneWeb в космос

Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на суборбитальную траекторию полета разгонный блок "Фрегат" в связке с 36 космическими аппаратами OneWeb, следует из... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:57

2021-10-14T12:57

2021-10-14T12:57

роскосмос

космос - риа наука

восточный (космодром)

arianespace

земля

oneweb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738852081_0:0:2461:1385_1920x0_80_0_0_9cbb4eab16bd78879e443ed950125cfe.jpg

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на суборбитальную траекторию полета разгонный блок "Фрегат" в связке с 36 космическими аппаратами OneWeb, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".Ракета стартовала с космодрома Восточный в 12.40 мск.Согласно трансляции, третья ступень ракеты успешно отделилась от связки.Как сообщается на сайте заказчика пуска европейской компании Arianespace, дальнейшее выведение спутников на целевую орбиту высотой 450 километров будет проводиться с помощью десяти маневров разгонного блока "Фрегат" (два для выведения на орбите, восемь для доставки спутников в нужные точки). Для "Фрегата" полет станет 101-м в истории.В 16.32 мск группировка OneWeb на орбите вырастет до 358 аппаратов. После этого они будут взяты на управление оператора – одноименной компании OneWeb. Дальнейший переход на орбиту высотой 1200 километров спутники осуществят с помощью своих двигателей.Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.

https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, восточный (космодром), arianespace, земля, oneweb