https://ria.ru/20211014/sputnik-1754610879.html

В РФПИ оценили сочетание "Спутника Лайт" с другими вакцинами

В РФПИ оценили сочетание "Спутника Лайт" с другими вакцинами - РИА Новости, 14.10.2021

В РФПИ оценили сочетание "Спутника Лайт" с другими вакцинами

Совместное применение вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" дает более сильный иммунный ответ против коронавирусной инфекции, чем применение только AstraZeneca,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:30

2021-10-14T17:30

2021-10-14T17:47

распространение коронавируса

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вакцинация

азербайджан

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astrazeneca

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Совместное применение вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" дает более сильный иммунный ответ против коронавирусной инфекции, чем применение только AstraZeneca, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Комбинация AstraZeneca-"Спутник-Лайт" ранее показала высокие результаты иммуногенности и безопасности в Азербайджане, а теперь и в Аргентине. Комбинация AstraZeneca-"Спутник Лайт" показала более высокие уровни иммуногенности, чем оригинальная вакцина AstraZeneca", - говорится в сообщении.Там уточняется, что это результаты промежуточного исследования комбинирования вакцин, проведенного в Аргентине, в котором приняли участие более 1 тысячи участников.Кроме того, исследование доказало, что "Спутник-Лайт" "является эффективным универсальным усилителем вакцин, производимых AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, вызывающим сильный иммунный ответ и демонстрирующим высокий профиль безопасности"."Однократное введение "Спутник Лайт" - эффективный универсальный усилитель для вакцин, производимых AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. Каждая комбинация "вакцинного коктейля" со "Спутник Лайт" обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с оригинальными гомогенными (две дозы одной вакцины) вакцинами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211014/sputnik-1754608183.html

азербайджан

аргентина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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