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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/sputnik-1754610879.html
В РФПИ оценили сочетание "Спутника Лайт" с другими вакцинами
В РФПИ оценили сочетание "Спутника Лайт" с другими вакцинами - РИА Новости, 14.10.2021
В РФПИ оценили сочетание "Спутника Лайт" с другими вакцинами
Совместное применение вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" дает более сильный иммунный ответ против коронавирусной инфекции, чем применение только AstraZeneca,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:30
2021-10-14T17:47
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
азербайджан
аргентина
astrazeneca
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Совместное применение вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" дает более сильный иммунный ответ против коронавирусной инфекции, чем применение только AstraZeneca, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Комбинация AstraZeneca-"Спутник-Лайт" ранее показала высокие результаты иммуногенности и безопасности в Азербайджане, а теперь и в Аргентине. Комбинация AstraZeneca-"Спутник Лайт" показала более высокие уровни иммуногенности, чем оригинальная вакцина AstraZeneca", - говорится в сообщении.Там уточняется, что это результаты промежуточного исследования комбинирования вакцин, проведенного в Аргентине, в котором приняли участие более 1 тысячи участников.Кроме того, исследование доказало, что "Спутник-Лайт" "является эффективным универсальным усилителем вакцин, производимых AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, вызывающим сильный иммунный ответ и демонстрирующим высокий профиль безопасности"."Однократное введение "Спутник Лайт" - эффективный универсальный усилитель для вакцин, производимых AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. Каждая комбинация "вакцинного коктейля" со "Спутник Лайт" обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с оригинальными гомогенными (две дозы одной вакцины) вакцинами", - говорится в сообщении.
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в мире, вакцинация, азербайджан, аргентина, astrazeneca , здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина moderna
17:30 14.10.2021 (обновлено: 17:47 14.10.2021)
 
В РФПИ оценили сочетание "Спутника Лайт" с другими вакцинами

РФПИ: сочетание "Спутника Лайт" и AstraZeneca показало хорошие результаты

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНачало вакцинации иностранцев от covid-19 в Санкт-Петербурге
Начало вакцинации иностранцев от covid-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Совместное применение вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" дает более сильный иммунный ответ против коронавирусной инфекции, чем применение только AstraZeneca, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Комбинация AstraZeneca-"Спутник-Лайт" ранее показала высокие результаты иммуногенности и безопасности в Азербайджане, а теперь и в Аргентине. Комбинация AstraZeneca-"Спутник Лайт" показала более высокие уровни иммуногенности, чем оригинальная вакцина AstraZeneca", - говорится в сообщении.
Ампулы препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 17:18Распространение коронавируса
В РФПИ оценили уровень безопасности "Спутника Лайт"
Там уточняется, что это результаты промежуточного исследования комбинирования вакцин, проведенного в Аргентине, в котором приняли участие более 1 тысячи участников.
Кроме того, исследование доказало, что "Спутник-Лайт" "является эффективным универсальным усилителем вакцин, производимых AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, вызывающим сильный иммунный ответ и демонстрирующим высокий профиль безопасности".
"Однократное введение "Спутник Лайт" - эффективный универсальный усилитель для вакцин, производимых AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. Каждая комбинация "вакцинного коктейля" со "Спутник Лайт" обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с оригинальными гомогенными (две дозы одной вакцины) вакцинами", - говорится в сообщении.
 
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