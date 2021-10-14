https://ria.ru/20211014/sputnik-1754608183.html

В РФПИ оценили уровень безопасности "Спутника Лайт"

В РФПИ оценили уровень безопасности "Спутника Лайт" - РИА Новости, 14.10.2021

В РФПИ оценили уровень безопасности "Спутника Лайт"

Применение вакцины "Спутник Лайт" как второй инъекции после других вакцин показало высокий уровень безопасности при отсутствии серьезных побочных эффектов,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:18

2021-10-14T17:18

2021-10-14T17:29

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Применение вакцины "Спутник Лайт" как второй инъекции после других вакцин показало высокий уровень безопасности при отсутствии серьезных побочных эффектов, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Исследование продемонстрировало высокий уровень безопасности использования "Спутник Лайт" в комбинациях со всеми другими вакцинами без серьезных побочных эффектов после вакцинации в любых комбинациях", - говорится в сообщении.Там уточняется, что это результаты промежуточного исследования комбинирования вакцин, проведенного в Аргентине, в котором приняли участие более 1 тысячи человек.

https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754595193.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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