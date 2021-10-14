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В РФПИ оценили уровень безопасности "Спутника Лайт"
В РФПИ оценили уровень безопасности "Спутника Лайт" - РИА Новости, 14.10.2021
В РФПИ оценили уровень безопасности "Спутника Лайт"
Применение вакцины "Спутник Лайт" как второй инъекции после других вакцин показало высокий уровень безопасности при отсутствии серьезных побочных эффектов,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:18
2021-10-14T17:29
российский фонд прямых инвестиций
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вакцинация
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Применение вакцины "Спутник Лайт" как второй инъекции после других вакцин показало высокий уровень безопасности при отсутствии серьезных побочных эффектов, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Исследование продемонстрировало высокий уровень безопасности использования "Спутник Лайт" в комбинациях со всеми другими вакцинами без серьезных побочных эффектов после вакцинации в любых комбинациях", - говорится в сообщении.Там уточняется, что это результаты промежуточного исследования комбинирования вакцин, проведенного в Аргентине, в котором приняли участие более 1 тысячи человек.
https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754595193.html
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17:18 14.10.2021 (обновлено: 17:29 14.10.2021)
 
В РФПИ оценили уровень безопасности "Спутника Лайт"

РФПИ: "Спутник Лайт" показал высокий уровень безопасности без серьезных побочных эффектов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы препарата против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Ампулы препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Применение вакцины "Спутник Лайт" как второй инъекции после других вакцин показало высокий уровень безопасности при отсутствии серьезных побочных эффектов, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Исследование продемонстрировало высокий уровень безопасности использования "Спутник Лайт" в комбинациях со всеми другими вакцинами без серьезных побочных эффектов после вакцинации в любых комбинациях", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что это результаты промежуточного исследования комбинирования вакцин, проведенного в Аргентине, в котором приняли участие более 1 тысячи человек.
Ампула препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт в руке медика - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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