https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754651785.html

Собянин призвал переформатировать транспортную сеть Москвы

Собянин призвал переформатировать транспортную сеть Москвы - РИА Новости, 14.10.2021

Собянин призвал переформатировать транспортную сеть Москвы

Транспортную маршрутную сеть в Москве необходимо переформатировать после ввода Большой кольцевой линии (БКЛ) и новых станций МЦД, в том числе запускать новые... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:55

2021-10-14T21:55

2021-10-14T21:55

общество

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194475_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf73e3a0ec69167c9f12cbaa8f0db597.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Транспортную маршрутную сеть в Москве необходимо переформатировать после ввода Большой кольцевой линии (БКЛ) и новых станций МЦД, в том числе запускать новые логичные и понятные маршруты, сказал столичный мэр Сергей Собянин в эфире “ТВ Центра” в четверг.“Что касается наземного транспорта, так как мы вводим БКЛ, так как вводим много новых станций, станций МЦД, то нам, конечно, нужно переформатировать маршрутную сеть. Нужно сделать ее более отвечающей тем изменениям, которые произошли в городе. Та же “Магистраль” в корне изменила транспортные маршруты, на 40 процентов уменьшила время доезда от точки “А” до точки “Б”. Так и по другим маршрутам надо вводить такие же “Магистрали”, делать их более логичными, понятными и нужными для людей. Эта работа нам предстоит в следующем году”, - сказал Собянин.

https://ria.ru/20211014/bkl-1754648598.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин