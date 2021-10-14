https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754651785.html
Собянин призвал переформатировать транспортную сеть Москвы
Собянин призвал переформатировать транспортную сеть Москвы - РИА Новости, 14.10.2021
Собянин призвал переформатировать транспортную сеть Москвы
Транспортную маршрутную сеть в Москве необходимо переформатировать после ввода Большой кольцевой линии (БКЛ) и новых станций МЦД, в том числе запускать новые... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:55
2021-10-14T21:55
2021-10-14T21:55
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Транспортную маршрутную сеть в Москве необходимо переформатировать после ввода Большой кольцевой линии (БКЛ) и новых станций МЦД, в том числе запускать новые логичные и понятные маршруты, сказал столичный мэр Сергей Собянин в эфире “ТВ Центра” в четверг.“Что касается наземного транспорта, так как мы вводим БКЛ, так как вводим много новых станций, станций МЦД, то нам, конечно, нужно переформатировать маршрутную сеть. Нужно сделать ее более отвечающей тем изменениям, которые произошли в городе. Та же “Магистраль” в корне изменила транспортные маршруты, на 40 процентов уменьшила время доезда от точки “А” до точки “Б”. Так и по другим маршрутам надо вводить такие же “Магистрали”, делать их более логичными, понятными и нужными для людей. Эта работа нам предстоит в следующем году”, - сказал Собянин.
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общество, москва, сергей собянин
Собянин призвал переформатировать транспортную сеть Москвы
Собянин: транспортную маршрутную сеть Москвы нужно переформатировать