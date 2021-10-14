https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754651419.html
В Москве повысят минимальный размер пенсии
В Москве повысят минимальный размер пенсии - РИА Новости, 14.10.2021
В Москве повысят минимальный размер пенсии
Размер минимальной пенсии в Москве составит более 21 тысячи рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:51
2021-10-14T21:51
2021-10-14T21:51
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Размер минимальной пенсии в Москве составит более 21 тысячи рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин"Минимальная пенсия будет увеличена до 21 с лишним тысяч рублей", - сказал он в эфире ТВЦ, добавив, что средства на это заложены в бюджет.
https://ria.ru/20211012/pensii-1754120204.html
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общество, москва, сергей собянин
В Москве повысят минимальный размер пенсии
Собянин: минимальная пенсия в Москве превысит 21 тысячу рублей