https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754651419.html

В Москве повысят минимальный размер пенсии

В Москве повысят минимальный размер пенсии - РИА Новости, 14.10.2021

В Москве повысят минимальный размер пенсии

Размер минимальной пенсии в Москве составит более 21 тысячи рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:51

2021-10-14T21:51

2021-10-14T21:51

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Размер минимальной пенсии в Москве составит более 21 тысячи рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин"Минимальная пенсия будет увеличена до 21 с лишним тысяч рублей", - сказал он в эфире ТВЦ, добавив, что средства на это заложены в бюджет.

https://ria.ru/20211012/pensii-1754120204.html

москва

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общество, москва, сергей собянин