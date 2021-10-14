https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754651046.html
Власти Москвы проиндексируют социальные выплаты
Власти Москвы проиндексируют социальные выплаты - РИА Новости, 14.10.2021
Власти Москвы проиндексируют социальные выплаты
Объем социальных выплат в Москве с 2010 года увеличился на треть, в этом году они будут проиндексированы, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:44
2021-10-14T21:44
2021-10-14T21:44
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объем социальных выплат в Москве с 2010 года увеличился на треть, в этом году они будут проиндексированы, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.Он отметил, что иногда московским властям приходится выслушивать критику, что раньше в Москве "социальные выплаты были крутые, а сейчас пожухли"."Почти на треть увеличились выплаты с 2010 года. В этом году тоже проиндексируем все социальные выплаты и пособия", - сказал он в эфире ТВЦ.
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общество, москва, сергей собянин
Власти Москвы проиндексируют социальные выплаты
Собянин: власти Москвы проиндексируют социальные выплаты