https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754651046.html

Власти Москвы проиндексируют социальные выплаты

Власти Москвы проиндексируют социальные выплаты - РИА Новости, 14.10.2021

Власти Москвы проиндексируют социальные выплаты

Объем социальных выплат в Москве с 2010 года увеличился на треть, в этом году они будут проиндексированы, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:44

2021-10-14T21:44

2021-10-14T21:44

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объем социальных выплат в Москве с 2010 года увеличился на треть, в этом году они будут проиндексированы, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.Он отметил, что иногда московским властям приходится выслушивать критику, что раньше в Москве "социальные выплаты были крутые, а сейчас пожухли"."Почти на треть увеличились выплаты с 2010 года. В этом году тоже проиндексируем все социальные выплаты и пособия", - сказал он в эфире ТВЦ.

https://ria.ru/20211012/pensii-1754120204.html

москва

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2021

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общество, москва, сергей собянин