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Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин

Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин - РИА Новости, 14.10.2021

Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин

Москва не будет останавливаться из-за пандемии, могут быть какие-то меры, но город будет жить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:19

2021-10-14T21:19

2021-10-14T21:53

распространение коронавируса

москва

сергей собянин

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва не будет останавливаться из-за пандемии, могут быть какие-то меры, но город будет жить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."В целом... мы не будем останавливаться в развитии города, пандемия или нет, город все равно будет жить полноценной жизнью, развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то короткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит", - сказал Собянин в интервью на канале ТВЦ.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии