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Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин
Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин - РИА Новости, 14.10.2021
Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин
Москва не будет останавливаться из-за пандемии, могут быть какие-то меры, но город будет жить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:19
2021-10-14T21:19
2021-10-14T21:53
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва не будет останавливаться из-за пандемии, могут быть какие-то меры, но город будет жить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."В целом... мы не будем останавливаться в развитии города, пандемия или нет, город все равно будет жить полноценной жизнью, развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то короткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит", - сказал Собянин в интервью на канале ТВЦ.
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москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии
21:19 14.10.2021 (обновлено: 21:53 14.10.2021)
Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин
Собянин допустил введение краткосрочных ограничительных мер в Москве из-за коронавируса