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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754647159.html
Собянин назвал негативные комментарии о вакцине от COVID-19 бреднями
Собянин назвал негативные комментарии о вакцине от COVID-19 бреднями - РИА Новости, 14.10.2021
Собянин назвал негативные комментарии о вакцине от COVID-19 бреднями
Российская вакцина от коронавируса - это препарат первоклассного уровня, все спекуляции на ее счёт и негативные комментарии - это бредни, люди распространяют... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:13
2021-10-14T22:21
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
сергей собянин
коронавирус в россии
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Москва, 14 окт — РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса - это препарат первоклассного уровня, все спекуляции на ее счёт и негативные комментарии - это бредни, люди распространяют их, а потом сами оказываются в реанимации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Нужно в первую очередь заботиться о себе. Не слушайте никого, у нас замечательная вакцина первоклассного мирового уровня, прошедшая все необходимые испытания, и все эти спекуляции по поводу того, что это страшно, это ужасно и так далее - это все просто бредни, правда. И мне жалко людей, которые сами нарассказывают что-то, сами себя запугают, запугают близких и родных, а потом оказываются в реанимации - на них просто жалко смотреть, и обидно. Потому что этот человек мог привиться своевременно и выжить", - сказал Собянин в эфире канала ТВЦ.Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от коронавируса, смертность среди привитых "кратно меньше".Главной проблемой в связи с вакцинацией от коронавируса стало то, что среди пожилых людей привилась только треть, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ."У нас только треть пожилых людей привилась. Они по-прежнему находятся в огромной зоне риска. Потому что у нас 80% умирающих от ковида это люди старше 60 лет. Им сам бог велел сделать", - отметил Собянин.Около 70% людей из числа тех, кто должен пройти обязательную вакцинацию в Москве, привиты, нужно и дальше работать с этими коллективами, сказал мэр столицы Сергей Собянин.Он напомнил, что власти Москвы первыми ввели обязательную вакцинацию для определённых групп населения и не отменяли это решение.По его словам, необходимо было привить не менее 60% из этой категории, но сейчас уже привито около 70%, а в некоторых коллективах - более 80%.
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здоровье - общество, москва, сергей собянин, коронавирус в россии
21:13 14.10.2021 (обновлено: 22:21 14.10.2021)
 
Собянин назвал негативные комментарии о вакцине от COVID-19 бреднями

Собянин назвал негативные комментарии по поводу вакцины от COVID-19 бреднями

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Москва, 14 окт — РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса - это препарат первоклассного уровня, все спекуляции на ее счёт и негативные комментарии - это бредни, люди распространяют их, а потом сами оказываются в реанимации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Нужно в первую очередь заботиться о себе. Не слушайте никого, у нас замечательная вакцина первоклассного мирового уровня, прошедшая все необходимые испытания, и все эти спекуляции по поводу того, что это страшно, это ужасно и так далее - это все просто бредни, правда. И мне жалко людей, которые сами нарассказывают что-то, сами себя запугают, запугают близких и родных, а потом оказываются в реанимации - на них просто жалко смотреть, и обидно. Потому что этот человек мог привиться своевременно и выжить", - сказал Собянин в эфире канала ТВЦ.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от коронавируса, смертность среди привитых "кратно меньше".
Главной проблемой в связи с вакцинацией от коронавируса стало то, что среди пожилых людей привилась только треть, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ.
"У нас только треть пожилых людей привилась. Они по-прежнему находятся в огромной зоне риска. Потому что у нас 80% умирающих от ковида это люди старше 60 лет. Им сам бог велел сделать", - отметил Собянин.
Около 70% людей из числа тех, кто должен пройти обязательную вакцинацию в Москве, привиты, нужно и дальше работать с этими коллективами, сказал мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что власти Москвы первыми ввели обязательную вакцинацию для определённых групп населения и не отменяли это решение.
По его словам, необходимо было привить не менее 60% из этой категории, но сейчас уже привито около 70%, а в некоторых коллективах - более 80%.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирус в России
 
 
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