https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754647159.html

Собянин назвал негативные комментарии о вакцине от COVID-19 бреднями

Собянин назвал негативные комментарии о вакцине от COVID-19 бреднями - РИА Новости, 14.10.2021

Собянин назвал негативные комментарии о вакцине от COVID-19 бреднями

Российская вакцина от коронавируса - это препарат первоклассного уровня, все спекуляции на ее счёт и негативные комментарии - это бредни, люди распространяют... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:13

2021-10-14T21:13

2021-10-14T22:21

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

сергей собянин

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_a61392f46397b86f3ec61e6b30f8ff09.jpg

Москва, 14 окт — РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса - это препарат первоклассного уровня, все спекуляции на ее счёт и негативные комментарии - это бредни, люди распространяют их, а потом сами оказываются в реанимации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Нужно в первую очередь заботиться о себе. Не слушайте никого, у нас замечательная вакцина первоклассного мирового уровня, прошедшая все необходимые испытания, и все эти спекуляции по поводу того, что это страшно, это ужасно и так далее - это все просто бредни, правда. И мне жалко людей, которые сами нарассказывают что-то, сами себя запугают, запугают близких и родных, а потом оказываются в реанимации - на них просто жалко смотреть, и обидно. Потому что этот человек мог привиться своевременно и выжить", - сказал Собянин в эфире канала ТВЦ.Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от коронавируса, смертность среди привитых "кратно меньше".Главной проблемой в связи с вакцинацией от коронавируса стало то, что среди пожилых людей привилась только треть, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ."У нас только треть пожилых людей привилась. Они по-прежнему находятся в огромной зоне риска. Потому что у нас 80% умирающих от ковида это люди старше 60 лет. Им сам бог велел сделать", - отметил Собянин.Около 70% людей из числа тех, кто должен пройти обязательную вакцинацию в Москве, привиты, нужно и дальше работать с этими коллективами, сказал мэр столицы Сергей Собянин.Он напомнил, что власти Москвы первыми ввели обязательную вакцинацию для определённых групп населения и не отменяли это решение.По его словам, необходимо было привить не менее 60% из этой категории, но сейчас уже привито около 70%, а в некоторых коллективах - более 80%.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, москва, сергей собянин, коронавирус в россии