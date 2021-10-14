https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754646438.html
Собянин назвал осеннюю волну коронавируса сложной
Собянин назвал осеннюю волну коронавируса сложной - РИА Новости, 14.10.2021
Собянин назвал осеннюю волну коронавируса сложной
РИА Новости РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:10
2021-10-14T21:10
2021-10-14T21:10
распространение коронавируса
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742380202_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_6444d93625f63f28bab26512cd117a74.jpg
РИА НовостиСОБЯНИН: НЫНЕШНЯЯ ОСЕННЯЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА СЛОЖНАЯ И С ВЫСОКОЙ ДИНАМИКОЙ, ОНА НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742380202_277:0:2932:1991_1920x0_80_0_0_b80f9668a342537392868ff29840e9a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество
Материал дополняется
Собянин назвал осеннюю волну коронавируса сложной
Мэр Москвы Собянин назвал осеннюю волну коронавируса сложной