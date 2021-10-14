https://ria.ru/20211014/snv-1754652265.html

Россия и США провели заседание комиссии по выполнению СНВ-3

Россия и США провели заседание комиссии по выполнению СНВ-3 - РИА Новости, 14.10.2021

Россия и США провели заседание комиссии по выполнению СНВ-3

США и Россия провели очередное заседание консультативной комиссии по выполнению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, сообщил... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T22:00

2021-10-14T22:00

2021-10-14T22:00

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. США и Россия провели очередное заседание консультативной комиссии по выполнению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, сообщил госдепартамент."Девятнадцатая сессия двусторонней консультативной комиссии, созданной в соответствии с договором США-РФ СНВ-3, была проведена в Женеве 5-15 октября 2021 года. Делегации США и РФ продолжили дискуссию по практическим вопросам, касающимся реализации соглашения", - говорится в сообщении госдепа.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210614/nato-1736991193.html

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