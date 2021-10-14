https://ria.ru/20211014/sneg-1754549217.html

Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег

Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег - РИА Новости, 14.10.2021

Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег

Первый снег ждет Москву 19 октября, но снежный покров не сформируется, в ночь на среду 20 октября местами возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:31

2021-10-14T13:31

2021-10-14T13:43

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603910041_0:161:3085:1896_1920x0_80_0_0_472d7b4f9a7b142292cec2497832dfa7.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первый снег ждет Москву 19 октября, но снежный покров не сформируется, в ночь на среду 20 октября местами возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он пояснил, что 19 октября в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. Ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нулевой отметки, а днем не поднимутся выше плюс 3-8."При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России и в Москве вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега", - сказал Тишковец.Он уточнил, что это будут "белые мухи", которые будут таять еще в воздухе и носить "символический, локальный, скоротечный характер", формирования снежного покрова не произойдет."Кроме того, в ночь на среду, на 20 октября, ожидаются устойчивые заморозки, а значит, выпавшая накануне небесная влага кое-где может подмерзнуть и местами превратиться в гололедные "блюдца", - добавил Тишковец.

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/osen-1754516919.html

https://ria.ru/20211014/pogoda-1754546273.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва