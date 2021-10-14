https://ria.ru/20211014/sneg-1754549217.html
Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег
Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег - РИА Новости, 14.10.2021
Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег
Первый снег ждет Москву 19 октября, но снежный покров не сформируется, в ночь на среду 20 октября местами возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:31
2021-10-14T13:31
2021-10-14T13:43
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москва
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первый снег ждет Москву 19 октября, но снежный покров не сформируется, в ночь на среду 20 октября местами возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он пояснил, что 19 октября в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. Ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нулевой отметки, а днем не поднимутся выше плюс 3-8."При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России и в Москве вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега", - сказал Тишковец.Он уточнил, что это будут "белые мухи", которые будут таять еще в воздухе и носить "символический, локальный, скоротечный характер", формирования снежного покрова не произойдет."Кроме того, в ночь на среду, на 20 октября, ожидаются устойчивые заморозки, а значит, выпавшая накануне небесная влага кое-где может подмерзнуть и местами превратиться в гололедные "блюдца", - добавил Тишковец.
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общество, москва
13:31 14.10.2021 (обновлено: 13:43 14.10.2021)
Москвичам рассказали, когда выпадет первый снег
Синоптик Тишковец: первый снег ждет Москву 19 октября
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Первый снег ждет Москву
19 октября, но снежный покров не сформируется, в ночь на среду 20 октября местами возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
Он пояснил, что 19 октября в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. Ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нулевой отметки, а днем не поднимутся выше плюс 3-8.
"При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России и в Москве вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега", - сказал Тишковец.
Он уточнил, что это будут "белые мухи", которые будут таять еще в воздухе и носить "символический, локальный, скоротечный характер", формирования снежного покрова не произойдет.
"Кроме того, в ночь на среду, на 20 октября, ожидаются устойчивые заморозки, а значит, выпавшая накануне небесная влага кое-где может подмерзнуть и местами превратиться в гололедные "блюдца", - добавил Тишковец.